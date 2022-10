בית המשפט ברוסיה דחה את ערעורה של בריטני גריינר, ארה"ב נערכת לחילופי שבויים

בית משפט ברוסיה דחה אתמול (שלישי) את ערעורה של כוכבת הכדורסל בריטני גריינר, על עונשה של תשע שנות מאסר, בגין החזקת סמים. צעד שעשוי לקרב אותה לחילופי שבויים אפשריים בין מוסקבה לוושינגטון.

גריינר לא הייתה בדיון בבית המשפט האזורי במוסקבה, אלא הופיעה באמצעות קישור וידאו. עונש המאסר של תשע שנים היה קרוב למקסימום של 10 שנים, ועורכי דינה של הכדורסלנית האמריקאית טענו לאחר ההרשעה כי העונש מופרז. לדבריהם, במקרים דומים קיבלו נאשמים עונש ממוצע של כחמש שנים, כשכשליש מהם קיבלו עונש על תנאי.

Brittney Griner, the U.S. basketball star convicted in Russia on drug charges, is expected to be sent to a penal colony after a Russian appeals court upheld her nine-year sentence, raising pressure on the U.S. to negotiate her release. https://t.co/QfLh0WTTaA pic.twitter.com/L0bieDeMc9

