אילון מאסק השלים את רכישת טוויטר ב-44 מיליארד דולר

האיש העשיר בעולם והבעלים של חברת הרכב טסלה ושל חברת הציוד והתעופה לחלל SpaceX, השלים את רכישתה של אחת הרשתות החברתיות הפופלריות בעולם, טוויטר, ב-44 מיליאד דולרים, ובאחד מצעדיו הראשונים פיטר שורת בכירים בחברה.

"הציפור שוחררה", צייץ הבוקר (שישי) מאסק, שתהליך הרכישה של טוויטר עבר מספר טלטלות במחצית השנה מאז הכריז על כוונתו לרכוש את החברה. במהלך חצי השנה האחרונה, מאסק רכש 9.2% ממניות החברה, הצהיר כי הוא מעוניין לקנות אותה, הודיע כי הוא מבטל את העסקה, ציין כי יבחן 100 חשבונות כניסוי ולבסוף החליט להשלים את הליך הרכישה.

מנכ"ל טוויטר ושני בכירים נוספים פוטרו עם סיום הליך הרכישה, אך מאסק עוד לא ציין מי יהיה המנכ"ל הבא. פרט למפוטרים הידועים, משרותיהם של כ-7,500 עובדים נמצאות בסכנה, לאחר שמאסק, הידוע בהחלטותיו המהירות ובהשפעה הרבה שהוא מייצר עם כל ציוץ שלו, הצהיר כי יבצע קיצוצים בחברה, אך עדיין לא דיבר על מספרים בנושא.

המיליארדר השאפתני הצהיר כי לא רכש את טוויטר "כדי להרוויח יותר כסף, אלא כדי לנסות ולעזור לאנושות, אותה אני אוהב". אחת משאיפותיו היא לצמצם את הדהוד השנאה אותה ניתן לראות בדיונים פוליטיים רבים, וכן הצהיר כי הוא יילחם בבוטים שמפיצים ספאם.

"הסיבה שבגללה רכשתי את טוויטר היא כדי שלציוויליזציה תהיה כיכר עיר דיגיטלית משותפת, בה ניתן לדבר ולהתווכח על מגוון רחב של אמונות בצורה בריאה, מבלי להידרדר לאלימות", כתב מאסק במכתב למפרסמים בטוויטר, והאשים "רשתות אחרות", לדבריו, בליבוי הקיטוב בין המחנות הפוליטיים במרדף אחר קליקים.

"הם סבורים כי בכך הם מכניסים לעצמם יותר כסף, אך בכך הם מחסלים את היכולת ליצור דיאלוג", כתב מאסק, אך הוסיף למפרסמים כי "מודעות רלוונטיות יכולות להיות חשובות לאנשים ולעזור להם, אך מודעות לא רלוונטיות הן ספאם", כתב בהתייחס לרצונו להילחם בספאם, אך גם ליצור אלגוריתם מדויק יותר, שבאמצעות מודעות רלוונטיות יוכל להגדיל את המכירות מפרסום בפלטפורמה.

