עובדי סטארבאקס פתחו בשביתה בלמעלה ממאה סניפים, ביום המכירות הגדול ביותר של הרשת בשנה. פעם בשנה במשך 25 שנה האחרונות, סטארבקס עושה מבצע של חלוקת כוס אדומה רב פעמית לקראת החגים במתנה לכל מי שקונה משקה אצלה. ״יום הכוס האדומה״ נחשב למסורת מוכרת שמביאה את המכירות לשיא שנתי.

על פי מכתב שפורסם בטוויטר ההודעה על שביתה מגיעה מעובדים ספציפיים מאוגדים בכל חנות וניראה כי החנויות ממשיכות לפעול עם כוח אדם חסר. זו התארגנות העובדים המשותפת הגדולה ביותר שנעשתה בסטארבקס מתחילת תהליך ההתאגדות שכרגע כולל 250 סניפים.

Starbucks baristas are underpaid and understaffed. One of @SBWorkersUnited’s key bargaining proposals is full staffing for both employees and customers.

Short Staffing = Venti Wait Times. @Starbucks, come to the bargaining table. #RedCupRebellion #1u pic.twitter.com/qyMmQJMHWW

