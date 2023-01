כדורמים: שתי נציגות ישראליות ברבע גמר היורוקאפ

שחקניות נבחרת ישראל בכדורמים, ורוניקה קורודונסקייה ודר מנקרמן, העפילו אתמול (ראשון) עם קבוצותיהן לשלב רבע גמר היורוקאפ.

קבוצתה של מנקרמן, טראסה הספרדית, ניצחה 6:10 במשחק המכריע של שלב הבתים שנערך בפורטוגל על קבוצת דה זאן מהולנד. מנקרמן כבשה שער חשוב שהעלה את טראסה ליתרון שני שערים באמצע הרבע השלישי. את שלב הבתים סיימה הישראלית עם ארבעה שערים, כאשר הקבוצה הספרדית עם שני ניצחונות והפסד. בשלב רבע הגמר תפגוש את פרנצווארוש ההונגרית.

