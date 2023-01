"לא אויבי הציבור": ארגוני עובדים בבריטניה הפגינו נגד ניסיון להגביל את זכות השביתה

open more

ארגוני העובדים בבריטניה הפגינו אתמול (שני) מול מעון ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10, במחאה על החוקים שנידונו אתמול בפרלמנט להגבלת זכות השביתה והמחאה. החקיקה מגיעה על רקע גל סכסוכי עבודה שמתחולל כבר חודשים רבים בממלכה שצפוי להגיע בשבוע הקרוב לשיאים חדשים עם שביתות שמקיפות מאות אלפי עובדים.

מיק לינץ', מזכיר ארגון עובדי הרכבות אמר: "העובדים הם אלו שמגנים, ואלו שתמיד הגנו על זכויות דמוקרטיות. לאנשים צריכה להיות הזכות לקבל החלטות משמעותיות במקום העבודה שלהם, בקהילות שלהם ובחברה. הזכות לשבות והזכות למחות הן זכויות אזרחיות יסודיות. אני פוחד עבור העתיד שלנו כעובדים אבל גם כאזרחים, אם לא נצליח להדוף את המתקפות הללו. אנחנו נחיה בחברה המגבילה את החירויות והזכויות שלנו".

בהפגנה, נציגים מאיגודים השונים הביעו מורת רוח על עמדת הממשלה. בן סלבי מארגון לוחמי האש קבל על הצביעות של הממשלה שלדבריו מקצצת בתחנות כיבוי, כוח אדם, ציוד ותנאי העסקה, בעוד שהיא מדברת על רמת שירות מינימלית. אתמול בהפגנה הוא אמר, "הממשלה צריכה להפסיק לקחת אותנו כמובן מאליו, אם לא נקבל שכר ותנאים ראויים, לא יהיו כבאים".

דייב וורד, מזכ"ל ארגון עובדי התקשורת המקיף מאות לפי עובדים בשירותי הדואר והטלקום אמר שזו "הממשלה המושחתת ביותר בהיסטוריה של בריטניה: "אנשים צריכים להחליט באיזה צד הם? בצד של הפוליטיקאים המושחתים בהיסטוריה? אלו שחירבו את הכלכלה ואת עולם העבודה? אנחנו אלה שיודעים לבנות".

ההפגנה היא חלק מקמפיין "Enough is Enough" המובל על ידי ארגוני העובדים ביחד עם חברת הפרלמנט זרה סולטנה ממפלגת הלייבור. כאמור, ההפגנה אתמול יצאה נגד החקיקה שהחלה הממשלה במטרה לבלום את גל השביתות. החקיקה החדשה מאפשרת לממשלה לקבוע רף מינימלי של פעילות בשירותים הציבוריים שאסור בשביתה. תחת החוק, חלק מהעובדים ייאלצו לעבוד גם תחת סכסוך עבודה והמדינה תוכל לפטרם אם יסרבו.

זרה סולטנה, חברת הפרלמנט מהלייבור ואחת מיוזמות הקמפיין אמרה: "העובדים הם לא אויבי הציבור, הם הציבור. אם אתם סובלים משכר נמוך וחשבונות גבוהים הבעיה שלכם היא לא העובדים, הארגונים שלהם, או ראשיהם, הבעיה שלכם היא הכלכלה המעוותת שלנו ומי שעיצב אותה".

בעזרת עדכון של החוק לסדר ציבורי, ביקשה הממשלה להגביר את סמכות המשטרה לעיכוב וחיפוש, ליצור עברות חדשות הקשורות במחאות והפגנות ולהוסיף הגבלות חדשות, לדוגמא על רמת הרעש, על הפגנות. הממשלה ספגה אתמול מכה כשהחוק נבלם בבית הלורדים, הבית העליון בפרלמנט הבריטי.

גל השביתות מקיף מרצים, מורות, לוחמי אש, צוותים רפואיים, עובדי מערכת הרכבות, נהגי אוטובוס, בוחנים לרישיון נהיגה ועובדים בשירות הציבורי. מחר ישבתו ארגוני עובדי ונהגי הרכבות, ארגון המרצים והצוותים באוניברסיטאות, ארגוני מורים ברחבי הממלכה ויותר ממאה אלף עובדים בשירות הציבורי ב-124 מחלקות ממשלתיות. בשבוע הבא צפויה להתקיים השביתה הגדולה ביותר בהיסטוריה של מערכת הבריאות בבריטניה, כשהאחיות, נהגי האמבולנס וצוותי הפיזיותרפיה ישבתו. רישי סונאק, ראש הממשלה, קרא לארגוני העובדים לסגת מהשביתות אתמול לפני הדיונים בפרלמנט.

החוק המחייב שירות מינימלי עבר אתמול בקריאה שלישית בבית הנבחרים הבריטי ברוב של 315 תומכים אל מול 246 מתנגדים, וכעת יעבור לדיון נוסף בבית הלורדים לפני שיאושר סופית. שר העסקים, קווין הולינרקה, אמר לחברי הפרלמנט כי, "אנחנו צריכים לשמור על איזון סביר בין היכולת לשבות, לבין היכולת להגן על החיים והפרנסה של הציבור הבריטי".

מנגד, אנג'לה ריינר, סגנית יו"ר מפלגת הלייבור מהאופוזיציה אמרה: "החוק מלא בחורים ומעניק סמכויות לא מידתיות לשרת הפנים תאבת-הכוח". יו"ר מפלגת הלייבור, קיר סטארמר, כבר הודיע שממשלה בראשותו תבטל את החקיקה. הלייבור מובילה בפער ניכר בסקרים האחרונים אך מועד הבחירות הבאות עוד לא נקבע ולכל המאוחר יתקיים בינואר 2025.

אחת מהסוגיות השנויות במחלוקת בחוק היא היכולת לשנות את הגבלות המוטלות והשירות המינימלי לאחר מעשה, כלומר לאחר שהחוק חוקק, ללא צורך בהליך חקיקה נוסף. ביקורת על היבט זה הגיעה גם מהקואליציה עצמה, בין היתר משר העסקים לשעבר, ג'ייקוב ריס-מוג.