ירדן דנן הפכה לבורג מרכזי בעונת האליפות השנייה שלה באליצור רמלה: "קיבלתי את הבמה והצלחתי להוכיח"

"זה מהדברים המטורפים שאי אפשר לתאר אותם. בסוף האופי דיבר. זאת באמת קבוצה עם אופי של ווינריות", משחזרת ירדן דנן את הרגעים הדרמטיים שהובילו לזכייתה של אליצור רמלה באליפות המדינה לנשים בכדורסל.

בסדרת הגמר נפגשו שתי הקבוצות הגדולות בכדורסל הנשים בישראל. אליצור רמלה ניצחה את שני המשחקים הראשונים בסדרה, אך מכבי בנות אשדוד הצליחו לחזור ולהשוות את התוצאה עם ניצחון דרמטי בהארכה.

"ציפינו לנצח את הסדרה. כשהגענו למשחק ברמלה (משחק 4) אמרנו שפה זה נגמר. הרגשנו שזה כבר היה לנו בידיים, היינו כבר ביתרון של חמש נקודות בהארכה. בסיום המשחק היה הרבה תסכול, חזרנו יום אחרי לחדר ההלבשה וכולן עם ראש למטה".

ברגע הקריטי הזה נכנסה לתמונה המאמנת שירה העליון והרימה את רוח הקבוצה בדרך לניצחון במשחק הבא וזכייה באליפות ה-12 בתולדותיה. "שירה נכנסה ואמרה, 'זה קורה אבל זה הזמן להיות ביחד'. היא נתנה לנו יום חופש, שנשתחרר. במקרה זה היה יום ההולדת של הזרה אלינה בבקינה, אז נפגשנו במסעדה וניסינו לעשות משהו מחוץ למגרש. פשוט דיברנו אחת עם השנייה על איך אנחנו מצליחות לצאת מהבור הזה, כי האליפות היא שלנו. אין מצב שעברנו את כל העונה המטלטלת הזאת ואנחנו לא יוצאות אלופות".

המשחק האחרון בסדרה נערך באשדוד. רמלה הגיעה אליו במומנטום שלילי, אך ממוקדת מטרה לזכות באליפות שניה ברציפות ו-12 בתולדותיה. "ידעתי שזה המשחק האחרון של אלינה בקריירה ודיברנו על זה כל כך הרבה שאין מצב שהיא מסיימת את הקריירה המטורפת שהייתה לה בלי אליפות".

איך היה עבורך רגע הזכייה?

"קודם כל שמחנו, כל כך התרגשתי שיכולתי להיות חלק מהרגע הזה ולראות את אלישה (קלארק) מתפרקת בהנפת הצלחת. גדלתי על אלישה בתור שחקנית צעירה ופתאום היא איתי, מדברת איתי, יושבת איתי בקידוש אצל ההורים ומספרת לי סיפורים מהקריירה שלה. זה רק גורם לי לרצות להיות שחקנית עוד יותר טובה ולהגיע לעוד מקומות".

איך את מסכמת את העונה הזאת מבחינה אישית?

"היו הרבה עליות וירידות. היו קשיים בדרך, היו ימים לא פשוטים. ההורים שלי תמיד אומרים לי, תעבדי קשה ותחייכי ובסוף השם יוביל אותך למקומות טובים. היו פציעות, אמה (קאנון) עזבה אז הייתה פחות זרה. קיבלתי את הבמה והצלחתי להוכיח לכולם בפלייאוף העליון ובסדרות חצי גמר והגמר שאני יכולה להיות במצבים האלו ואני יכולה לתרום. מקווה שבשנה הבאה אצליח לתרום יותר".

דנן (26) גדלה בבית של כדורסל. אביה מיקו הוא המנהל המקצועי של אליצור רחובות, כדורסלן עבר בשנות ה-90 בהפועל ירושלים ואליצור רמלה. "זה בא מהבית מגיל מאוד קטן", אומרת דנן. "כל המשפחה שלי, כל הדודים שלי שיחקו. אצלנו במשפחה כדורסל זה מה שמדברים עליו בערבי שישי. אח שלי אורי משחק בבוגרים של אליצור רחובות, אחותי אגם משחקת במכבי רחובות".

דנן החלה את דרכה בכיתה ג' בשוהם, שנה לאחר מכן הצטרפה לקבוצת קט-סל בנים באליצור רמלה. "נשארתי עם חברויות לכל החיים. כשזכינו באליפות, קיבלתי 6-7 הודעות מהחברים שהיו איתי בקבוצת הבנים".

בגיל 12 החליטה לעבור לאתגר הבא ולשחק אצל המאמן המוערך זיו ארז בקבוצת הבנות הפועל ראשל"צ. "זאת הייתה השנה הראשונה שזיו התחיל לעבוד עם בנות. הוא בא אליי לכפר בן שמן, סיפר לי ולאבא שלי שהוא רוצה להקים מחלקה, לפתח בנות ושהוא רוצה לבנות את זה סביבי. הוא היה אוסף אותי בכל יום מהבית ספר בשוהם לראשון לציון".

את עונת הבכורה שלה בבוגרות עשתה בכיתה י' באליצור רמלה, איתה זכתה באליפות הראשונה בקריירה. "לא קיבלתי יותר מדי הזדמנויות. בסגל היו אז כל המי ומי. מיכל אפשטיין, קטיה לויצקי, בזרות היו תמרה ג'יימס וטנישה רייט, היה מטורף".

בסיום לימודיה בתיכון, לאחר שצברה עוד ניסיון במדי הפועל ראשל"צ ואליצור חולון, החליטה דנן לארוז את הכל ולעבור לשחק באוניברסיטת 'וובר סטייט' בליגת המכללות האמריקאית. "זה משהו שבא מהבית. אבא שלי ודוד שלי שיחקו במכללות. יש לי אפילו סרטון מכיתה א' שאבא שלי אומר לי שאם אני לא אדע אנגלית, אז לא יקבלו אותי לאף קולג'. רציתי להגיע לשם מגיל קטן והיה ברור לי שאני עושה את זה".

באימון הראשון שלה בוובר סטייט, פגשה דנן את כוכב ה-NBA דמיאן לילארד שנהג להתאמן במכללה בה שיחק בעבר. "היינו באימון. אמרו לו שאני קלעית, ואז הוא אמר לי נו נראה אותך זורקת. עשינו תחרות שלשות וקלעתי 8 מתוך 10. הוא היה בשוק. המאמנת הציעה שהוא ייקח אותי לבית ספר, אז יש לי תמונה איתו. לא שידעתי אז מי הוא, רק אחר כך הסבירו לי".

מה ההבדלים בין ליגת המכללות לליגה הישראלית?

"האינטנסיביות. האימונים הרבה יותר פיזיים וקשים זה ברמה אחרת לגמרי. היו ימים שהייתי מתאמנת 4 שעות באולם, זה לא משהו שעשיתי בישראל. אימוני חדר כושר, אימוני אתלטיקה. כל המסביב זאת מעטפת שבאמת גורמת לך להתפתח. לפני שטסתי לשם, לא היה לי יותר מדי שרירים בגוף. חזרתי בסיום השנה הראשונה וההורים שלי שאלו אותי "מה זה?" ועניתי "זה המכללות!".

בסיומן של שנתיים בוובר סטייט, דנן עברה לשחק לשנתיים נוספות באקרד ובסיומן חזרה לישראל וחתמה בעונת 2019/20 באליצור רמלה. את עונת החזרה שלה סיימה עם 43% מדהימים משלוש.

Check out this sick pass by J'aiamoni Welch-Coleman to Yarden Danan for a layup. #WeAreWeber #BIgSkyWBB pic.twitter.com/vGcEuJpord

— Weber State WBB (@WeberStateWBB) January 13, 2017