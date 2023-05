אחרי כמעט 600 ימים: בריטני גריינר חזרה לפרקט לראשונה מאז נכלאה ברוסיה

בריטני גריינר ערכה הבוקר (שבת) את משחקה רשמי הראשון ב-WNBA, מאז נכלאה ברוסיה ושוחחרה. הסנטרית בת ה-32 של פיניקס מרקורי שבה לפרקט, אחרי כמעט 600 ימים וגרמה לרבים בארה"ב ובעולם להתרגש.

גריינר פתחה יחד עם קבוצתה את העונה בהפסד ב-94:71 ללוס אנג'לס ספארקס. הסנטרית הוליכה את קלעיות פיניקס עם 18 נקודות (והוסיפה 6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים). "אני מקווה להיות בדיוק איפה שאני רוצה להיות", אמרה גריינר אחרי המשחק, "רק לחזור לאיך שהייתי לפני שכל זה קרה".

Brittney Griner gets her first bucket back in the WNBA‼️ #BGisBack pic.twitter.com/Pxv8HlAKHr

— WNBA Fans Only (@WNBAFansOnly) May 20, 2023