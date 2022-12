אחרי 11 חודשים: בריטני גריינר שוחררה מהכלא הרוסי בעסקת חילופי אסירים

כוכבת ה-WNBA בריטני גריינר שוחררה היום (חמישי) במסגרת עסקת חילופי אסירים בין רוסיה לארצות הברית. שחררה את סוחר הנשק הרוסי ויקטור בוט, כך לפי מידע שהעבירו גורמים אמריקאים לסוכנות הידיעות AP.

שחרורה של גריינר היה יעד מרכזי של הנשיא ג'ו ביידן, לאחר שנעצרה ב-17 בפברואר בנמל התעופה של מוסקה בעקבות הימצאות שמן קנאביס באחד מתיקיה. העסקה מגיעה בתקופה של מתיחות מוגברת עם אוקראינה.

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן צייץ היום כי הוא שוחח עם בריטני גריינר וציין: "היא בטוחה. היא על המטוס. היא בדרך הביתה".

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022