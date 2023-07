לילה רביעי למהומות בצרפת: 45,000 שוטרים ברחובות, מעל אלף עצורים

המהומות בצרפת נמשכו גם הלילה (בין שישי לשבת) בעשרות ערים ברחבי המדינה וכללו אלימות נגד שוטרים, ונדליזם, הצתות וביזה של חנויות ובתי עסק (בעיקר מותגים בינלאומיים). עיקר המהומות הלילה היה בליון ומרסיי, הערים השניה והשלישית בגודלן בצרפת. לפחות 500 נעצרו ברחבי המדינה.

זהו הלילה הרביעי למהומות, והמשטרה הצרפתית פרסה במהלך הלילה 45,000 שוטרים וכמה כלי רכב משוריינים ברחובות כדי להתמודד עם ההתפרעויות.

המהומות בין כוחות הביטחון לבין מפגינים הזועמים פרצו לפני שלושה לילות לאחר ששוטר הרג את נאהל בננטר, נער בן 17 ממוצא אלג'יראי ומרוקאי. המהומות התפשטו לערים נוספות בצרפת ואף לבריסל. תיעודים של מהומות ושריפות הוקרנו ברשתות הטלוויזיה הצרפתיות. ההסלמה הגיעה אחרי שהשוטר היורה התנצל בפומבי ורשויות החוק הודיעו כי הוא יועמד לדין.

במהלך הלילה בניינים וכלי רכב הוצתו וחנויות נבזזו, ונראה שהנשיא עמנואל מקרון נמצא במשבר החמור ביותר של מנהיגותו מאז הפגנות האפודים הצהובים שהחלו ב-2018.

ההתסיסה התלקחה והתרחבה ברחבי הארץ, כולל בערים כמו מרסיי, ליון, טולוז, שטרסבורג וליל.

