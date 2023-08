קורל חזן חתמה בטנריפה מהליגה הספרדית לנשים בכדורגל: "לא יכולה לחכות להתחיל"

שחקנית נבחרת ישראל בכדורגל קורל חזן חתמה היום (חמישי) בטנריפה מהליגה הספרדית הבכירה. חזן בת ה-24 תצטרף לאחת הקבוצות החזקות בספרד, שסיימה בעונה שעברה במקום השישי בליגה.

חזן, אחת השחקניות הטובות בישראל בשנים האחרונות, זכתה במלכות שערי הליגה הישראלית בעונת 2020/21 כאשר כבשה 16 שערים במדי מכבי בנות עמק חפר. בעונה לאחר מכן הצטרפה לספליט מהליגה הקרואטית והובילה אותה לזכייה באליפות עם 21 שערי ליגה, כולל חמישה שערים במשחק האליפות.

I'm so delighted and excited to be joining this fantastic football club. It's truly an honour to be here and I can't wait to get started.

Let the new chapter begin. VAMOS ! ???? @UDGTenerife pic.twitter.com/ASrux3YZ11

— Koral Hazan (@Koral_hazan10) August 10, 2023