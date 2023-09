נשיא ההתאחדות הספרדית לכדורגל שמואשם בתקיפה מינית, הודיע: "אתפטר מתפקידי"

לואיס רובילאס, נשיא ההתאחדות הספרדית, אמר היום (ראשון) כי בכוונתו להתפטר מתפקידו. זאת בעקבות הנשיקה, ללא הסכמתה, לכוכבת הנבחרת ג'ני הרמוסו, על הפודיום בגמר גביע העולם בכדורגל נשים.

הרמוסו הגישה בשבוע שעבר תלונה רשמית נגד רוביאלס והאשימה אותו בתקיפה מינית. התלונה הגיעה יממה לאחר שחורחה וילדה, מאמן הנבחרת ב-8 השנים האחרונות ומי שנחשב למקורבו של נשיא ההתאחדות לואיס רוביאלס, פוטר מתפקידו. במקומו מונתה העוזרת שלו מונטסה טומה, שהפכה לאישה הראשונה אי פעם בתפקיד.

The Spanish federation president, Luis Rubiales, has resigned from his position pic.twitter.com/R4DiNSpTsk

— DAZN Football (@DAZNFootball) September 10, 2023