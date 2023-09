לראשונה בארה"ב: הנשיא ג'ו ביידן הצטרף לקו השובתים של יצרניות הרכב

לראשונה בהיסטוריה, נשיא מכהן מצטרף לקו שביתה בארצות הברית. אתמול (שלישי), הצטרף הנשיא ג'ו ביידן לקו השביתה של עובדי תעשיית הרכב בדטרויט, מישיגן, כאשר הוא מלווה על ידי נשיא ארגון עובדי הרכבים שון פיין, המוביל את השביתה.

בחירתו של פיין, לצד שחיקת השכר ארוכת הטווח שהחריפה נוכח עליות המחירים, הן הרקע לשביתת הענק, כששנת 2023 הולכת ומסתמנת כאחת השנים הסוערות שנראו בתחום מאבקי העובדים בארה"ב. הנשיא טראמפ צפוי להגיע למישיגן היום (רביעי) לנאום בפני חברי האיגוד, כשקמפיין הבחירות המתקרבות מתחיל בניסיון של שני המועמדים המובילים לזכות בתמיכת מעמד העובדים, אותו הם מזהים כגורם מכריע.

השביתה החלה לפני כשבוע וחצי וכוללת כ-145 אלף עובדים של היצרניות פורד, ג'נרל מוטורס וסטלנטיס, המייצרות כמחצית מהרכבים המיוצרים בשנה בארה"ב. פעילות היצרניות הללו מוערכת בכ-1.5% מהתוצר האמריקאי, כ-382 מיליארד דולרים לפי נתוני 2022.

.@POTUS meets with striking UAW members. This is the first time a sitting US President has visited a picket line in modern history. #StandUpUAW pic.twitter.com/CRs5zU7Ewq

— UAW (@UAW) September 26, 2023