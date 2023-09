הסכם התסריטאים בהוליווד: הסדרת השימוש בבינה מלאכותית ושיפור התמלוגים

שביתת התסריטאים בהוליווד הסתיימה אתמול (שלישי) בחתימה על מסמך הבנות משותף עם איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה. ההסכם כולל תוספות שכר, הסדרת השימוש של בינה מלאכותית בתהליכי הכתיבה ושיפור במבנה התמלוגים מחברות הסטרימינג. לאחר שצוות המשא ומתן והנהגת ארגון התסריטאים האמריקני (WGA) הצביעו בעדו פה אחד, צפוי ההסכם לעבור לאישור חברי האיגוד בשבוע הבא. בינתיים, שביתת השחקנים בהוליווד נמשכת.

ההסכם, כולל עלייה מיידית ממוצעת של 5% בשכר של התסריטאים, לצד עליות נוספות של 4% בפברואר 2024 ו-3.5% בפברואר 2025. הפרשות המעסיקים לביטוח בריאות יגדלו מ-11.5% ל-12%, כשלאיגוד תינתן האפשרות להמיר חלק מעליות השכר לטובת קרן הבריאות או הפנסיה של התסריטאים.

עוד נקבעו כללים המבטיחים את ההפרשה הפנסיונית וביטוח הבריאות עבור כותבים בצוותי כתיבה. ההסכם כולל גם שיפורים במודל התשלומים של הכותבים, הבטחת היקף התעסוקה לאורך ההפקה, תקציב להכשרת כותבים כמנהלי תוכניות, ועוד.

סוגיה מרכזית במאבק התסריטאים הייתה קביעת התקנות לשימוש בבינה מלאכותית. במסגרת ההסכם נקבע כי בינה מלאכותית אינה יכולה לכתוב או לשכתב חומר ספרותי, וחומר שנוצר על ידי בינה מלאכותית לא ייחשב כ'חומר מקור' במסגרת ההסכם – כלומר, לא ניתן יהיה להשתמש בבינה מלאכותית על מנת לצמצם את הקרדיט הניתן לכותב ואת זכויותיו הנגזרות מכך.

הכותבים יוכלו לבחור להיעזר בתוכנות בינה מלאכותית בעת ביצוע עבודות כתיבה, בהסכמת המעסיק ובכפוף למדיניותו – אך החברות לא יוכלו לחייב את הכותבים להשתמש בתוכנות אלו. החברות יחויבו לציין בפני התסריטאים אם חומרים כלשהם שניתנו להם לעבוד עליהם נוצרו על ידי AI באופן מלא או חלקי. האיגוד שמר על זכותו לטעון כי ניצול חומרים כתובים שנוצרו על ידי התסריטאים והכותבים לצורך אימון תוכנות AI הוא מנוגד לחוק.

נושא מרכזי נוסף בו נגע המשא ומתן הינו אופן קביעת התמלוגים בגין צפיות ושימוש בחומרים במסגרת שירותי הסטרימניג. כך, נקבע כי חלק מהתמלוגים ייקבעו בהתאם למספר המנויים הזרים (מחוץ לארה"ב) שיש לשירותי הסטרימינג. כך לדוגמה התמלוגים שיקבלו תסריטאים בנטפליקס עבור פרק של שעה יגדלו מ-18,684 דולר ל-32,830 דולר במשך 3 שנים.

בנוסף, נקבע לראשונה גם מבנה תגמולים המתייחס להיקפי הצפייה של המשתמשים בסטרימינג שינוע בין כ-9,00 דולק לכ-40.5 אלף דולר (בהפקות בתקציב של למעלה מ-30 מיליון דולר) בגין סדרות או סרטים שנצפו על ידי 20% או יותר מהמנויים האמריקניים על שירות הסטרימינג, ב-90 הימים הראשונים להפצה או ב-90 הימים הראשונים בכל שנת תצוגה שלאחר מכן. בונס זה ייכנס לתוקף עבור פרוייקטים שיתפרסמו החל מינואר 2024.

חברות הסטרימינג התחייבו לראשונה לספק לאיגוד, בכפוף להסכם סודיות, את המספר הכולל של שעות שידור מוזרמות, הן בארה"ב והן מחוצה לה, של תכני סטרימינג בתקציב גבוהה ובהפקה עצמית (דוגמת סדרות מקור של נטפליקס).

"זה היה מאבק ארוך, ונלחמנו קשה לניצחון" אמר בהתרגשות בפודקאסט שלו ג'ון אוגוסט, תסריטאי שכתב בין היתר את התסריט לסרט צ'רלי בממלכת השוקולד, וחבר בועדת המשא ומתן של האיגוד. "זה נחמד להתקרב לסוף".

הנשיא ביידן: "ההסכם הוא עדות לכוח של משא ומתן קיבוצי"

ההסכמות מביאות לסופה את השביתה שארכה כחמישה חודשים הסתיימה חמישה ימים בלבד טרם הפכה להיות השביתה הארוכה ביותר בתולדות האיגוד. השביתה הורידה משידור תוכניות אירוח בשעות הלילה כמו ה"סאטרדיי נייט לייב" שנאלצה לצאת להפסקה, ותקעה את ההפקות של עשרות תוכניות נוספות לרבות העונות הקרובות של "Stranger Things" של נטפליקס, "The Last of Us" של HBO ו"Abbot Elementary" של ABC; וסרטים כולל "דדפול 3" ו-"סופרמן: מורשת" הושבתו.

באיגוד שחקני המסך האמריקנים, השובת גם הוא מאז אמצע יולי הודיעו כי הם צפויים לבחון היטב את פרטי ההסכם שנחתם בין התסריטאים לאולפנים, אשר ישמש ככל הנראה כאבן בוחן למשא ומתן שלהם. בינתיים, קרא איגוד השחקנים להנהלת החברות לחזור לשולחן המשא ומתן "ולהגיע להסכם הוגן שמגיע ודרוש לחברים שלנו".

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן התייחס להסכם ואמר כי הוא מהווה "עדות לכוח של משא ומתן קיבוצי". לדברי ביידן, שגם הצטרף למשמרות השביתה של עובדי תעשיית הרכב השבוע: "פשוט אין תחליף למעסיקים ועובדים שיושבים לנהל משא ומתן בתום לב לקראת הסכם שהופך את העסק לחזק יותר ומבטיח את השכר, ההטבות והכבוד המגיעים לעובדים".