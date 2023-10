ליאו מסי ואיטנה בונמטי זכו בפרס כדורגלן וכדורגלנית השנה בעולם

ליאו מסי ואיטנה בונמטי זכו אמש (שני) בפרס כדורגלן וכדורגלנית השנה בעולם, שמעניק המגזין הצרפתי "פראנס פוטבול".

זוהי זכייתו השמינית של הארגנטינאי בתואר האישי החשוב ביותר בכדורגל העולמי, שיא כל הזמנים במספר הזכיות של כדורגלן אחד בפרס. מסי בן ה-36 הפך לשחקן המבוגר ביותר שזוכה בתואר, הראשון שמקבל את הפרס בשלושה עשורים שונים והיחיד שעשה זאת בשלוש קבוצות שונות (ברצלונה, פריז סן ז'רמן ואינטר מיאמי).

