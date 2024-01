בעקבות תמיכה בישראל: קפטן נבחרת דרום אפריקה בקריקט עד גיל 19 הודח

קפטן נבחרת דרום אפריקה עד גיל 19 בקריקט, דיוויד טיגר, הודח מתפקידו לאחר שהביע תמיכה בישראל. בנבחרת הסבירו את הצעד: "חשש ממחאה נגדו". האיגוד הדרום אפריקאי החליט לקחת ממנו את סרט הקפטן, "מתוך חשש שיעמוד במוקד מחאות נגד המלחמה".

ההודעה מגיעה יממה לאחר שהחלו בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג הדיונים בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בגין מעשים שאופיים לטענתה מהווים "רצח עם" ברצועת עזה.

בחודש שעבר ועדה עצמאית של איגוד הקריקט דנה בהצהרות תמיכה של טיגר היהודי בחיילים ישראלים, במהלך טקס הענקת פרס "הכוכב העולה" שנערך באוקטובר, אמר: "אני כעת הכוכב העולה, אבל הכוכבים האמיתיים הם החיילים הצעירים בישראל. אני רוצה להקדיש את הפרס למדינת ישראל ולכל חייל שנלחם כדי שנוכל לחיות ולשגשג גם בתפוצות".

