"אל תבקש שאתחנן": הסתיימה העצרת בכיכר החטופים, בה 50,000 קראו "עסקה עכשיו"

עצרת נערכה בכיכר החטופים בתל אביב, במקביל למוקד נוסף בקיסריה, תחת הכותרת "זמנם אז"ל – עסקה במיידי". בעצרת המרכזית בתל אביב שולבו בשידורי חי דוברים מקיסריה, שם מתבצרות חלק ממשפחות החטופים. בסיום העצרת, שרה הזמרת דיקלה את 'התקווה', ואת שירה 'שבע בערב': "אל תבקש שאתחנן עכשיו, אל תבקש שאדבר. גם אני רוצה לדעת, רוצה לראות את מבטך. כשאנחנו לא ביחד, לבי נטרף בזיכרונך".

בפתיחת העצרת, אחד המתבצרים בקיסריה אמר: "רק דבר אחד עזר להחזיר את החטופים והחטופות, עסקה". הקהל בתל אביב קרא בעקבותיו: "עסקה עכשיו", קריאה שחזרה על עצמה לאורך האירוע.

מור שוהם, אחיו של החטוף טל שוהם דיבר מקיסריה: "בעוד אנחנו עומדים פה, נשים אומרות שהן עוברות התעללויות על בסיס יומיומי. כולם בלי אוכל, בלי אור יום. על מי הרולטה תיפול היום?

"אנחנו יודעים שיש מתווה על השולחן. אני רוצה לשאול את קבינט המלחמה: למה עוד אתם מחכים? האם יש מחיר לחיי אדם? 136 ארונות זו לא תמונת ניצחון!"

אשתו של טל שוהם, עדי, ושני ילדיהם נווה ויהל, נחטפו איתו וחזרו מהשבי.

חן גולדשטיין אלמוג שחזרה מהשבי עם 3 בנותיה, ובעלה ובתה נרצחו ב-7 באוקטובר: "מחר 8 שבועות לחזרתנו מהשבי בעזה, מאז נפרדנו מהבנות היקרות שנשארו שם, כואבות מתרסקות וקמות. כל כך קרובות, ועדיין כל כך רחוקות. זכיתי להכיר בנות, שאף על פי שכולן פצועות פיזית ונפשית בדרגות שונות, הפכו בעל כורכן לרופאות של עצמן, אוזן קשבת אחת לשנייה, כל אחת עם סיפור הזוועה שחוותה.

"נפרדנו מהן כשהן על הקצה. מי יודע מה מצבן כעת. האם הן עדיין יחד או הופרדו? האם קיבלו השבוע תרופות וציוד רפואי? הן עדיין באותו מקום קשה ועוברות התעללויות? אני יכולה לומר לכן שהן עושות בשבי הכל כדי לשרוד ולחיות, ואני שואלת את עצמי האם אני עושה הכל למען חזרתן, וחזרת כל החטופים? מצפה שכל אחד ישאל את עצמו את זה".

יו"ר ארגון הנשים 'נעמת' חגית פאר, קראה "לשלם כל מחיר כדי לעצור את האונס של הבנות והבנים שלנו, כדי שהחטופים יחזרו הביתה".

פאר: "איזו אמא בעולם יכולה לעמוד בזה? 106 ימים שהבת שלה מופקרת לגורלה, שהגוף שלה לא ברשות עצמה, שהיא נכבשת ונפלשת שוב ושוב בידיים מזוהמות של חלאות אדם.

כל מחיר הוא הבחירה המוסרית כדי לעצור את העינוי הזה. כל מחיר כדי להפסיק את האונס של הבנות שלנו, וכן, גם בנים נאנסים. כל מחיר כדי להחזיר אותן ואותם הביתה, ולהתחיל לשקם את מה שעוד ניתן.

"העולם שתק. העולם עדיין שותק. ארגוני הנשים בעולם שקול ה me too זועק מגרונם בכל הזדמנות שותקים שתיקה רועמת. אולי כי me too unless you're a jew. אף אחד לא ישמור עלינו. רק אנחנו נגן על עצמנו.

קודם כל להחזיר את כולם, ואחר כך לשים גדר. כי אין זמן. כי מדינה שמפקירה את בנותיה ובניה להיאנס שוב ושוב, ולא עושה הכול כדי להפסיק את האונס, לנצח תהיה מדינה שרוטה, אומה שרוטה ומצולקת. אם לא נמלא את חובתנו כלפי החטופים, כלפי המשפחות, כלפי עצמנו, לא נוכל להביט במראה ולא תהיה לנו תקומה".

שרה אלבג, אמא של החטופה לירי אלבג: "קשה לי. כל יום אני קמה חיה והולכת לישון מתה. לפני שבוע התפרסמה ילדה עם חולצה כחולה ומשקפיים. היא נראתה מפוחדת ומבועתת. לקח לי זמן לזהות שזאת הבת שלי".

אלי אלבג, אביה של לירי: "ערב טוב, אבל לא לכולם. באנו מקיסריה. אני רואה את עם ישראל היפה שבא איתנו לכל מקום, שנלחם את המלחמה שלנו. יש פה עם אחד, אני רוצה שהממשלה שלנו גם תהיה אחת. יש לכם יכולת להביא ותם הביתה חיים ולא בארונות קבורה".

סשה, אחותה של החטופה קרינה ארייב: "אני חסרת מילים. איפה אחותי בת ה-19? הזמן לא אוזל, הוא אזל, בעבר. בואו נהפוך את ההזדהות לפעולה, לא נשקוט, כי אנחנו עם אחד. רק האנשים הפשוטים יכולים להזיז דברים. עסקה עכשיו!"

מייסדת ארגון המחאה 'בונות אלטרנטיבה' מורן זר קצנשטיין: "לצד הטבח והחטיפה, גילינו שהמתקפה כללה אירוע אונס המוני ומשולח רסן. שמענו מה החטופות והחטופים עוברים. העולם וארגוני הנשים, לרבות ארגון הנשים של האו"ם, מסרב להכיר בפשעים המחרידים של חמאס. ההנהגה שלנו טועה לחשוב שעסקה היא הפגנת חולשה, שהעמידה שלנו הערב מעמידה את המחיר לשחרורם, בואו נשלח מסר ברור: עסקה היא חוזקה, היא חוסן, היא מנהיגות. עסקה לפני הכרעה, לפני נקמה".

"אני בניו יורק, אבל ליבי במזרח. עם כולכם ובמיוחד עם אחינו ואחיותינו בשבי", אמרה אנג'לה וורניק בוכדל, הרבה הבכירה של בית הכנסת הרפורמי 'Central Synagogue' במנהטן, "כל עוד הם בשבי, כולנו בשבי". הרבה, שדבריה הוקרנה בווידאו, פתחה בשירת פיוט לכבוד החטופים.

השחקנית והדוגמנית יעל אבקסיס: "אין לי לב, ב7 באוקטובר הלב נשבר. האפשרות היחידה לעם הזה היא שהם יחזרו הביתה חיים ויגדלו את הילדים שלהם, ויספרו לילדים שלהם שנלחמנו עליהם והצלחנו ששחררנו אותם.אני פונה מפה לשרה נתניה אשת ראש הממשלה. כמוך, אני אמא לשני בנים, כמוך אני יודעת מה זה להיות יש לך את הכוח, הנחישות, האומץ, לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה הם צועקים אליך ממנהרות החושך: שרה, תהיי אימנו".

מנחה האירוע: "לפני שבוע וחצי, מטה המשפחות העמיד רמקולים, מערכות ענק, על הגדר בעזה, והמשפחות היקרות זעקו אל החטופות והחטופים. השבוע ביקרו אותנו כאן חיילים לוחמים, שאמרו לנו שהם שמעו את המשפחות, ממרחק 1.8 קילומטר מהגבול. אני רוצה להאמין שגם חלק מהחטופות והחטופים הצליחו לשמוע את משפחותיהם זועקות מהגדר כדי להחזיר אותם הביתה".

ממטה משפחות החטופים והנעדרים נמסר: "אם לא יהיה הסכם עכשיו, לא יהיה את מי להציל! מצפים לפעולה משמעותית ושכל עסקה תכלול את כלל החטופים, כולל החזרת הגופות לקבורה מכובדת באדמת ארצינו״.