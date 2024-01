נציגה ישראלית ראשונה כבר נבחרה: הזמרת טלי גולרגנט תייצג את לוקסמבורג באירוויזיון 2024

אנחנו על המפה: הזמרת הישראלית בת ה-23 טלי גולרגנט נבחרה לייצג את לוקסמבורג בתחרות האירוויזיון שתיערך במאי במאלמו, שבדיה. גולרגנט, ששם הבמה שלה הוא Tali, ניצחה אמש (מוצ"ש) בקדם הלוקסמבורגי עם השיר Fighter ששרה באנגלית ובצרפתית.

"השיר מדבר על כוח פנימי שגורם לנו להמשיך הלאה ברגעים קשים", סיפרה בראיון ל-N-12. "כולם סובלים, לא משנה מה, בני אדם סובלים כל יום, כל אחד בצורה שונה. השיר מדבר על אישה שמשתגעת כי היא לא יודעת לאיזה קול להקשיב – לקול החלש או החזק שלה. הכוח הזה הוא הסיבה שאני נמצאת כאן עכשיו". לגולרגנט יש אח שנלחם בעזה. "אני חושבת על אח שלי הלוחם, הפייטר, כשאני שרה את השיר. זה ממש קישור למה שקורה ואני חושבת עליו. זה מיקס של כל מה שקורה אצלי ומה שקורה בארץ".

נציג ישראל לתחרות צפוי להיבחר ב-6 בפברואר בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון". השיר שישיר במאלמו ייבחר בוועדה מקצועית של "כאן" ו"קשת", וייחשף במרץ. לפי התקנון, השיר יכלול לכל הפחות משפטים בעברית.

שווייץ, צרפת וגם אוסטריה

גולרגנט היא לא הישראלית הראשונה שמייצגת מדינה אחרת באירוויזיון. ישראל אומנם הצטרפה לתחרות ב-1973, אבל כבר ב-1963 התחרו שתי ישראליות: אסתר עופרים ייצגה את שווייץ עם השיר T'En Vas Pas והגיעה למקום השני, וכרמלה קורן ייצגה את אוסטריה עם השיר Vielleicht geschieht ein Wunder והגיעה למקום השביעי.

אוסטריה בחרה גם ב-1986 בזמרת ישראלית, תמנע באואר, ששרה את Die Zeit ist einsam והגיעה למקום ה-18.

ב-2005 מארי אורטל מלכה ייצגה את צרפת עם השיר Chacun Pense à Soi והגיעה למקום 23.

ב-2006 ליאל קולט הייתה חלק מלהקת Six4One שייצגה את שווייץ עם השיר If We All Give A Little והגיעה למקום ה-16.

הפעם האחרונה הייתה עשור לאחר מכן, ב-2016, כשהזמר הישראלי-צרפתי עמיר חדד ייצג את צרפת עם השיר J'ai cherché, והגיע למקום השישי.