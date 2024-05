ניסיון ההפיכה הכושל בקונגו והקשר הישראלי 

שלושה אמריקאים, בהם העסקן היהודי בנימין ראובן זלמן פולון, נעצרו לאחר ניסיון הפיכה כושל בקינסאשה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בקרבות שנערכו בתחילת השבוע בין יוזמי ההפיכה לכוחות הביטחון במשכן הנשיא בבירה נהרגו שישה חמושים, בהם מנהיג המורדים, כריסטיאן מלנגה, כך מסר צבא קונגו לרויטרס.

לפני שנהרג בקרב הספיק מלנגה להניף את דגלי 'זאיר החדשה' בחצר משכן הנשיא, ולצלם סרטונים שעלה בשידור חי בפייסבוק, בו הוא ובנו מרסל הכריזו על ההפיכה.

"אתה בחוץ פליקס, סיימת"

ניסיון ההפיכה החל ביום ראשון, וברויטרס דווח כי יריות נשמעו החל מ-4:00 לפנות בוקר. קבוצת חיילים חמושים שבראשם כריסטיאן מלנגה העלו שלושה סרטונים בפייסבוק מתוך משכן נשיא הרפובליקה בקינסאשה. בסרטון הראשון, מלנגה הסביר שהוא והחיילים מאוכזבים ממצב העניינים במדינה, וציינו את השחיתות הפושעת וכישלונה של הממשלה להכריע את המורדים במזרח המדינה – אזור רווי משאבים טבעיים, בהם זהב, יהלומים, נפט ומתכות יקרות.

In the first video, Malanga expressed that he and other soldiers are disillusioned with the current state of affairs, citing rampant corruption and the government’s incompetence in handling the war in the East. pic.twitter.com/qARu0gzUJK — #CongoIsBleeding (@kambale) May 20, 2024

מלנגה, פוליטיקאי קונגולזי שהתעשר מכריית זהב ועבר לגור ביוטה שבארצות הברית, הכריז על כוונתו "לשחרר את קונגו", כשבנו מרסל שנולד בארה"ב לצידו. הוא הביע דאגה לתנאי המחייה של ילדי החיילים בצבא הקונגולזי, ושל אוכלוסיית המדינה בכלל, וקרא לנשיא המכהן פליקס צ'יסקדי: "אתה בחוץ פליקס, סיימת".

יוזמי ההפיכה קראו למדינה החדשה בראשותם 'זאיר החדשה'. זאיר היה שמה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בשנים 1971-1997. שני סרטונים נוספים שהעלו, מראים את מלנגה וחייליו מניפים את דגל זאיר ומסתובבים בחצר הארמון המשמש כמשכן הנשיא. מרסל בנו של מנהיג המרד וכמה מהחיילים מצוידים היטב ומדברים ביניהם בשפת לינגאלה – השפה המקומית והנפוצה ביותר ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו וברפובליקת קונגו. בין החיילים הסתובבו גם כמה אנשים לבנים, שניסו להימנע מהמצלמות. אחד מהם שצולם לבש על בגדיו טלאי עם דגל ארה"ב.

לפחות 10 הרוגים ו-50 עצורים, בהם אמריקנים

במקביל לפשיטה על משכן הנשיא פשטו המורדים על לפחות שני אתרים נוספים בבירה, אחד מהם הוא ביתו של חבר הפרלמנט ויטל קאמרה שאמור להתמנות לתפקיד יו"ר הפרלמנט. בקרב שנערך בין שומרי ראשו של חבר הפרלמנט לכוחות המורדים נהרגו אדם אחד או שניים לפי גרסאות שונות של עדי ראייה. אחת מהן של שגריר יפן בקונגו, שהזהיר דיפלומטים וקרא להם לצאת מהמדינה.

פגז שנורה באותו בוקר באחד הקרבות התפוצץ בברזוויל, בירתה של הרפובליקה של קונגו, שכנתה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. גורמים רשמיים במדינה השכנה אמרו לרויטרס ששבעה אנשים נפצעו כתוצאה מהפיצוץ. בסוף השבוע שעבר נהרגו 7 בני אדם כתוצאה מפגז שפגע במחנה פליטים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

Malanga's operation ultimately failed. He and a few others were killed as they attempted to flee to Congo-Brazzaville via the Congo River. His son, Marcel Malanga, and his business partner and friend, Benjamin Reuben Zalman-Polun, have been arrested. pic.twitter.com/TfMpdtFNjs — #CongoIsBleeding (@kambale) May 20, 2024

מנהיג המרד כריסטיאן מלנגה נהרג לצד כמה מחייליו בשעה שניסו לחצות את נהר הקונגו ולעבור לברזוויל שבמדינה השכנה. בנו מרסל נעצר לצד כחמישים מורדים נוספים, ביניהם שלושה אזרחי ארה"ב: מרסל מלנגה עצמו, שותפו היהודי בנימין ראובן זלמן פולון, ואמריקאי נוסף שזהותו לא דווחה – כך לפי הוושינגטון פוסט.

לוסי טמלין, שגרירת ארה"ב בקונגו, כתבה ברשתות החברתיות שהיא "מודאגת מאוד" מהדיווחים על אזרחים אמריקאים שהשתתפו בניסיון הפיכה. השגרירה אמרה שארה"ב תשתף פעולה עם השלטונות בקונגו בנוגע לחקירה.

על טנק מרכבה, ליד חיילי צה"ל

אתמול נחשפו בתקשורת הקונגולזית והבריטית פרטים נוספים על זלמן פולון – יהודי שנולד וגדל בוושינגטון די.סי, נשוי ואב לשלושה שהתגורר עם משפחתו בשנים האחרונות בדרום אפריקה. זלמן פולון היה שותפו של מלנגה בכריית זהב במוזמביק.

Ben’s connection to Israel and IDF should also be examined. He may be a dual US/Israeli citizen as he was with Malanga in an IDF training camp in Israel.The identities of the other Caucasian and foreign mercenaries present, and whether they were killed or escaped, remain unknown. pic.twitter.com/3eLOD3MSXd — #CongoIsBleeding (@kambale) May 20, 2024

תמונות שפורסמו בתקשורת מאששות את קשריו של זלמן פולון לבכירים במפלגה הרפובליקנית, ומראות שהוא חיבר ביניהם לבין כריסטיאן מלנגה, שראה את עצמו כמנהיגה לעתיד של קונגו. בתמונות שהופצו ברשתות החברתיות נראים מלנגה ופולון לצד נבחרים מהמפלגה, בהם חברים בוועדת המודיעין של הקונגרס.

בתמונות אחרות שלהם שהופצו בכלי תקשורת, נראים השניים בישראל – בין היתר מבקרים בחנות לאמצעי הריגול 'גולן ספיי שופ' ובתוך בסיסים של צה"ל. באחת התמונות הם נראים עומדים על טנק מרכבה לצד חיילי צה"ל.