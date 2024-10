חופשייה: אחרי עשור - ישראל חילצה יזידית שנחטפה על ידי דאעש בעיראק

כוחות צה"ל שחררו השבוע צעירה יזידית בת 21 שנחטפה לפני עשור על ידי ארגון הטרור דאעש בעיראק והועברה לרצועת עזה, כך דווח היום (חמישי) משרד החוץ. הצעירה, העונה לשם פאוזיה, נחטפה על ידי דאעש לפני כעשור והובאה לרצועה בשנת 2014 מסינג'אר שבצפון עיראק כשהייתה ילדה בת 11.

פאוזיה הופרדה ממשפחתה בעת שנחטפה, ובהמשך נמכרה לתושב עזה שביקר בעיראק – ולקח אותו איתו לרצועת עזה. מאז היא שמשה שפחה בעזה. בימים האחרונים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הפועל תחת צה"ל, הוציא את פאוזיה מעזה והחזיר אותה למשפחתה בסיוע ארצות הברית. הלילה פאוזיה התאחדה לראשונה עם בני משפחתה ששרדו את הטבח בסינג'אר, ושר החוץ העיראקי אישר שהיא הגיע בבטחה לביתה.

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.

For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.

She has now been reunited with her family. Her story is a… pic.twitter.com/nkVotqYdov

— David Saranga (@DavidSaranga) October 3, 2024