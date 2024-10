מצרפת עד ארגנטינה: מנהיגי העולם מציינים את יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר

שנה לאירועי טבח 7 באוקטובר ומתקפת הפתע של חמאס על ישראל, הבוקר (שני) ערך משרד החוץ הישראלי ערך כשמונים טקסים ברחבי העולם. במדינות שונות ציינו מלאת שנה למלחמה בנאומים, באגרות ובפוסטים ברשתות החברתיות. מנגד, גם בארגוני הטרור הכריזו על ההצלחה שנחלה מתקפת "מבול אל-אקצא".

האירוע המרכזי של משרד החוץ יתקיים במתחם האו"ם בניו יורק וישתתפו בו שגרירת ארה"ב לאו"ם, לינדה תומאס-גרינפילד, שגריר ישראל לאו"ם דני דנון, שגרירים נוספים של מדינות שונות, אנשי תקשורת, וראשי הקהילות היהודיות בארה"ב. שר החוץ ישראל כ"ץ שאמור היה להשתתף באירוע ולשאת דברים ביטל את השתתפותו בגין האירועים הביטחוניים, ושלח סרטון מצולם. בראש משלחת משרד החוץ יעמוד דוד סרנגה, סמנכ"ל דיפלומטיה ציבורית בפועל, האמון על ציון אירועי 7 באוקטובר ברחבי העולם.

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש לא הוזמן לאירוע. רק לפני כשבוע הכריז שר החוץ ישראל כ"ץ כי מזכ"ל האו"ם הוא "אישיות בלתי רצויה" בישראל וזאת בעקבות התבטאויותיו נגד ישראל, שהגיעו לשיאן כשלא גינה את איראן לאחר מתקפת הטילים. באירוע שיתקיים באו״ם תוקרן גרסה מקוצרת של הסרט "מיגונית המוות" שיוצריה ערכו במיוחד לאירוע. עוד תשתתף באירוע הזיכרון הזמרת עדן גולן אשר תבצע את השיר "October Rain".

את משלחת הנרצחים והחטופים לאירוע תלווה שולי דוידוביץ המשמשת מתאמת שבויים ונעדרים במשרד החוץ. לבני המשפחות חברי המשלחת גם נקבעו פגישות עם גורמים מדיניים באו"ם. במקביל תערוך שגרירות ישראל בוושינגטון טקס זיכרון סגור למחוקקים, אנשי ממשל, בכירי צבא ודיפלומטים ממדינות שונות. בכניסה לאירוע יוצב מיצג "מנהרת החמאס" המדמה את התנאים הקשים בהם מוחזקים החטופים בעזה. לאחר מכן' יתקיים פאנל בהיבטי "גבורה אזרחית" בהשתתפות נציג זק"א, פצוע מלחמה בשיקום, יסמין מגל, בת דודתו של החטוף עומר נאוטרה ודניאל ליפשיץ, נכדם של החטוף עודד ליפשיץ ואשתו יוכבד ששוחררה מהשבי.

שגרירות ישראל בלונדון תקיים עצרת מרכזית בהייד פארק בהשתתפות 15 אלף איש. בעצרת ישתתפו ויישאו דברים, מנדי דמארי, אמא של החטופה אמילי דמארי, ובאשיר אלזיאדנה, בן משפחתם של החטופים יוסף וחמזה אלזיאדנה והרב הראשי של בריטניה, הרב אפריים מירוויס.

מנהיגי העולם החלו להתייחס לשבעה באוקטובר ברשתות החברתיות כבר אתמול. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, הזכירה כי "העולם התעורר למראות מזעזעים של פראות שלא ניתן לדבר אודותם, מראות שיישארו חרוטים בראשינו לעד. אין כל הצדקה למעשי הטרור של חמאס. אני מגנה שוב, ובצורה החריפה ביותר, את המתקפות הברבריות הללו." פון דר ליין הדגישה כי מתקפות הטרור של חמאס נגד ישראל, הציתו ספירלת אלימות שהביאה את האזור כולו למצד של מתיחות ונפיצות קיצונית". וקרא לכל הצדדים לפעול באחריות ובאיפוק, ולנהל מגעים להרגעת המתיחויות הנוכחיות.

נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב בעברית ברשת X: "הכאב עודנו כאן, חריף כמו לפני שנה. כאבו של העם הישראלי. כאבנו שלנו. כאבה של האנושות הפצועה".

מנהיגת הימין-הקיצוני בצרפת, מארין לה-פן הובילה דקת דומיה לזכר 1,200 קורבנות הטרור שנרצחו על ידי חמאס, ביניהם 43 צרפתיים, בכינוס של מפלגת האיחוד הלאומי בניס.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פרסם איגרת בה נכתב: "7 באוקטובר היה היום האפל ביותר בהיסטוריה היהודית מאז השואה. שנה מאז מהמתקפות המחרידות אנו חייבים לעמוד באופן חד-צדדי לצד הקהילה היהודית ולהתאחד כמדינה. לא נעצור במאבקנו להשיג שלום, וביום זה של צער וכאב אנו מוקירים את אלו שאבדו, וממשיכים בנחישות להחזרת החטופים, לעזור לאלו שסובלים ולהבטיח עתיד טוב יותר במזרח התיכון"

Prime Minister @Keir_Starmer’s statement on the one-year anniversary of the October 7th attacks. pic.twitter.com/EPvdIIQEeB

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 7, 2024