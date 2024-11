פרסי הגראמי ה-67: ביונסה שברה את שיא המועמדויות; הביטלס במועמדות מפתיעה

טקס הגראמי ה-67 של תעשיית המוזיקה העולמית ייערך רק ב-2 בפברואר 2025, אבל חשיפת המועמדים בקטגוריות השונות כבר שברה שיאים ועוררה עניין רב בהוליווד ובעולם המוזיקה. ביונסה, שהוציאה השנה את האלבום Cowboy Carter, מועמדת ל-11 פרסים. הזמרת האמריקאית שברה את שיא המועמדויות עם 99 מועמדויות בסך הכול לאורך הקריירה. השיאן הקודם היה בעלה ג'יי זי.

ביונסה שברה שיא יוקרתי נוסף: אלבומה הפך לאלבום עם מספר המועמדויות הרב ביותר של זמרת בהיסטוריה של הטקס (בשיא המועמדויות לאלבום מחזיק מייקל ג'קסון, עם 13 מועמדויות לאלבומו Thriller מ-1982, שהפיק קווינסי ג'ונס שנפטר השבוע). בשיא הקודם החזיקה טיילור סוויפט, שנאלצה להסתפק הפעם במספר מכובד של שש מועמדויות.

אחת ההפתעות ברשימה הייתה המועמדות של הביטלס עם שירם Now And Then בקטגוריית ביצוע השנה. ג'ון לנון הקליט את השיר ב-1977 אך הוא לא התפרסם עד נובמבר 2023. בזכות כלי בינה מלאכותית ערוצי השיר הופרדו באולפן, הוקלטו קולות רקע של פול מקרטני, והשיר הופץ בהוצאה המחודשת של האוסף הכחול של הלהקה (1970-1967).

רשימת המועמדים בקטגוריות הבולטות:

שיר השנה:

– A Bar Song (Tipsy) של שבוזי

– Birds of a Feather של בילי אייליש

– Die With A Smile של ליידי גאגא וברונו מארס

– Fortnight של טיילור סוויפט ופוסט מאלון

– Good Luck, Babe! של צ'אפל רואן

– Not Like Us של קנדריק לאמאר

– Please Please Please של סברינה קרפנטר

– Texas Hold ‘Em של ביונסה

אלבום השנה:

– New Blue Sun של אנדרה 3000

– Cowboy Carter של ביונסה

– Short n’ Sweet של סברינה קרפנטר

– Brat של צ'רלי XCX

– Djesse Vol. 4 של ג'ייקוב קולייר

– Hit Me Hard And Soft של בילי אייליש

– The Rise And Fall of a Midwest Princess של צ'אפל רואן

– The Tortured Poets Department של טיילור סוויפט

ביצוע השנה:

– Now and Then של הביטלס

– Texas Hold ‘Em של ביונסה

– Espresso של סברינה קרפנטר

– 360 של צ'רלי XCX

– Birds of a Feather של בילי אייליש

– Not Like Us של קנדריק לאמאר

– Good Luck, Babe! של צ'אפל רואן

– Fortnight של טיילור סוויפט ופוסט מאלון

האומן החדש הטוב ביותר:

– בנסון בון

– סברינה קרפנטר

– דוצ'י

– קרונגבין

– ריי

– צ'אפל רואן

– שבוזי

– טדי סווימז