עם טראמפ, זלנסקי ומחווה לעובדים: קתדרלת נוטרדאם נפתחה אחרי 5 שנים

קתדרלת נוטרדם נחנכה מחדש היום (שבת) בפריז, אחרי 5 שנים שבהן שוקמה מנזקי שריפה שפרצה בה ב-2019. טקס הפתיחה מחדש של הקתדרלה העתיקה, המזוהה בתרבות הפופולרית עם סיפורו של 'הגיבן מנוטרדאם', נצבע בהקשרים פוליטיים ודיפלומטיים אקטואליים.

קתדרלת נוטרדאם הוקמה במאה ה-12, ובנייתה ארכה מאות שנים. היא נמצאת באי הטבעי איל דה לה סיטה בתוך נהר הסן שבפריז. היא שייכת לכנסייה הקתולית. השריפה שפגעה בה ובנייתה המחודשת זכו לתשומת לב רבה בצרפת וברחבי העולם.

כש'עמנואל', הפעמון הגדול ביותר של הקתדרלה שמשקלו 13 טון, צלצל אל תוך הלילה הפריזאי כסימן לתחילת הטקס, הקהל שתק בציפייה. מחוץ לדלתות המונומנטליות של הקתדרלה, הארכיבישוף של פריז לורן אולריך הרים את מטה הכמורה שלו, ונקש. "אחים ואחיות, הבה ניכנס עכשיו לנוטרדאם. היא שמלווה אותנו בדרכנו לשלום".

הטקס, שתוכנן במקור להתחיל בחצר הקדמית, הועבר כולו פנימה בשל רוחות עזות במידה יוצאת דופן. בתוך הקתדרלה נשמעו קולות מקהלה ועוגב חגיגיים.

