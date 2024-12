"השראה לדורות, האמין בשלום ובצדק": נשיאי ארה"ב לשעבר ומנהיגים ספדו לג'ימי קרטר

ג'ימי קרטר, הנשיא ה-39 של ארצות הברית (1977–1981), הלך לעולמו אמש (ראשון) בגיל 100. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הכריז הבוקר על 9 בינואר כיום אבל לאומי לציון מותו. בנציגויות ארה"ב ברחבי העולם יורד הדגל לחצי התורן החל מהיום למשך תקופה של 30 ימים. "אני קורא לעם האמריקני להתאסף כדי לחלוק כבוד לזכרו של הנשיא ג'יימס ארל קרטר", מסר ביידן.

"אמריקה והעולם איבדו מנהיג יוצא דופן, מדינאי ופעיל הומניטרי, עם חמלתו ובהירותו המוסרית. קרטר פעל למיגור מחלות, לקידום השלום ולחיזוק זכויות אזרח וזכויות אדם, לקידום בחירות חופשיות והוגנות, למתן בית למחוסרי דיור ותמיד הגן על החלשים ביותר בקרבנו".

When I look at Jimmy Carter, I see a man not only for our times, but for all times. A man who embodied the most fundamental human values we can never let slip away.

And while we may never see his likes again, we would all do well to try to be a little more like Jimmy Carter. pic.twitter.com/I0xDM05xmH

