שרת החוץ של נפאל במאמץ שהחטוף ביפין ג'ושי מנאפל ישוחרר בפעימה הראשונה של העסקה

שרת החוץ של נפאל, דר' ארזו ראנה דיובא פועלת בימים האחרונים לוודא שביפין ג'ושי, אזרח נפאל שהגיע לישראל כסטודנט לחקלאות ונחטף בידי מחבלי חמאס מקיבוץ עלומים, ישוחרר בפעימה הראשונה. דר' ראנה שוחחה בימים האחרונים עם שר החוץ הישראלי גדעון סער ועם שר החוץ הקטארי מוחמד בן עבדולזיז, ודרשה את שחרורו של ביפין.

It was reassuring to speak with HE @gidonsaar, the Minister of Foreign Affairs of the State of Israel, over the telephone today. We discussed efforts to secure the release of Mr. Bipin Joshi, who has been held captive by Hamas since 7 October 2023. We hope Mr. Joshi will be…

