מות הפרמדיקים ברפיח: צה"ל הודה בפרסום מוטעה, בסהר האדום דורשים חקירה בינ"ל

גורם רשמי בצה"ל אמר בתדרוך לכתבים זרים שהגרסה המקורית שהציג צה"ל לגבי האירוע שבו נהרגו 15 בני אדם ברפיח לפני כשבועיים, מהם פרמדיקים של הסהר האדום ואנשי סיוע נוספים, הייתה "מוטעית" במידה מסוימת. זאת לאחר שסרטון שפורסם אתמול ב'ניו יורק טיימס' אתמול (שבת) סתר את טענת צה"ל שלפיה לא היו סימנים שאפשרו לצה"ל לראות שמדובר בכוחות הצלה. בסרטון נראו בבירור אותות חירום מופעלים באמבולנס.

