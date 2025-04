מארק קרני ניצח בבחירות בקנדה: "היחסים הישנים שלנו עם ארה"ב הסתיימו"

המפלגה הליברלית של ראש הממשלה מארק קרני ניצחה בבחירות הפדרליות בקנדה, והצפויה להמשיך לשלוט במדינה, כך דיווח הבוקר (שלישי) תאגיד השידור הקנדי (CBS) לאחר ספירת מרבית הקולות במדינה.

לאחר סגירת הקלפיות, הליברלים בהובלת קרני, שהחליף את ג'סטין טרודו בתפקידו החל מהחודש שעבר, צפויים לזכות במספר המושבים הגדול ביותר מבין 343 המושבים בפרלמנט הקנדי. עם זאת, עוד לא ברור אם המפלגה תשיג רוב מוחלט של 172 מושבים הדרושים להקמת קואליציה חד-מפלגתית, או אם תיאלץ להסתמך על תמיכה ממפלגות קטנות יותר.

This is Canada — and we decide what happens here. pic.twitter.com/1baJGn7pwv

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 28, 2025