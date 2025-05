מפלגת הלייבור ניצחה בבחירות באוסטרליה: "לא מחפשים את ההשראה שלנו מעבר לים"

מפלגת הלייבור ניצחה בבחירות שנערכו אתמול (שבת) באוסטרליה. לאחר ספירת 73% מהקולות, נראה כי מפלגתו של ראש הממשלה אנתוני אלבניזי צפויה לזכות לפחות ב-85 מתוך 151 מושבים בפרלמנט. עם זאת, כוחה של המפלגה נחלש מעט בהשוואה לתוצאות הצפויות.

ראש הממשלה אלבניזי הודה לעם האוסטרלי: "על ההזדמנות להמשיך לשרת את האומה הטובה ביותר בעולם, זה הכבוד הגדול ביותר בחיי". בנאום ניצחון בסידני הוסיף: "האוסטרלים בחרו להתמודד עם אתגרים גלובליים בדרך האוסטרלית, לדאוג זה לזה תוך כדי בניית העתיד. אנחנו לא צריכים להתחנן, או להעתיק משום מקום אחר. אנחנו לא מחפשים את ההשראה שלנו מעבר לים. אנחנו מוצאים אותה ממש כאן, בערכים שלנו ובאנשים שלנו".

