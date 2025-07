לראשונה זה 40 שנה: לוחמי המחתרת הכורדית בעיראק נפרדים מהמאבק המזוין

בטקס יוצא דופן שנערך שלשום (שישי) בהרי כורדיסטן העיראקית, העלו לוחמי המחתרת הכורדית את נשקיהם באש. תנועת הפועלים הכורדית (PKK) הודיעה לפני חודשים על החלטתה ההיסטורית להתפרק מנשק ולהשתלב בהליך הדמוקרטי בטורקיה, וכעת היא עושה זאת הלכה למעשה.

בסרטונים שהופצו ברשתות נראו עשרות לוחמים כורדים, ביניהם ארבעה מנהיגים בכירים, מעלים את נשקיהם באש במערת ג'אסנה שבמחוז א-סולימאניה בעיראק – האזור ממנו פעלה המחתרת שנלחמה בכוחות הביטחון הטורקיים בארבעים השנים האחרונות.

Thirty Kurdistan Workers Party militants burned their weapons at the mouth of a cave in northern Iraq, marking a symbolic step toward ending a decades-long insurgency against Turkey https://t.co/bMF3OaTKo3 pic.twitter.com/TbPOjkRDQb

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בירך על המהלך ואמר כי זהו "צעד חשוב לקראת השגת מטרתנו – טורקיה ללא טרור". בנאום שנשא בפני חברי מפלגתו באנקרה אמר: "שחר של יום חדש; דף חדש נפתח בהיסטוריה. היום, דלתותיה של טורקיה הגדולה והחזקה נפתחו לרווחה. אנחנו מבקשים מאלוהים שיעניק לנו את ההזדמנות להשיג את מטרותינו, להבטיח את ביטחון ארצנו, את שלוות עמנו ולבסס שלום יציב באזורנו".

ארדואן הודה בנאומו על "טעויות" שהשלטונות הטורקים עשו במאבקם בכורדים, ובהן ציין עינויים של אסירים כורדים, הוצאות שרירותיות להורג ואת האיסור על לימודי השפה הכורדית בבתי הספר. הוא הוסיף כי המאבק בכורדים עלה לארצו כשני טריליון דולר בארבעים השנים האחרונות. לדבריו, המצב החדש שנוצר בסוריה ובעיראק יאפשר את השגת הביטחון בטורקיה.

בסה הוזאט, מנהיגת ה-PKK שהובילה את הלוחמים ששרפו את נשקם, אמרה כי תנועתה שואפת להשתתף בפוליטיקה הטורקית באופן חוקי, ודרשה את שחרורו של מנהיג הכורדים עבדאללה אג'לאן מהכלא. לדבריה, הליך פירוק הנשק יסתיים עד 2026, וחברי המחתרת מצפים לערבויות מהממשלה הטורקית לכך שיוכלו לשוב לבתיהם בבטחה מבלי להיעצר.

ביום רביעי, יומיים לפני טקס שריפת הנשקים, פורסם ברשתות סרטון של אג'לאן ועורכי דינו שבו אמר כי המאבק המזוין בטורקיה הגיע לסופו: "לא מדובר בהפסד, אלא בהישג היסטורי. שלב המאבק המזוין חייב להיות מוחלף כעת בשלב של פוליטיקה דמוקרטית ושל חוק. המטרה העיקרית של המאבק שלנו – הכרה בקיומנו – הושגה".

For the first time in four decades, the Kurdistan Workers Party, known as the PKK, is laying down its arms and says it will end its insurgency against Turkey.

The separatist group’s disbandment comes after its imprisoned leader announced an end to its 41-year armed struggle and… pic.twitter.com/EczNN7VMWJ

— PBS News (@NewsHour) July 11, 2025