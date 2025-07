שרי החוץ של האיחוד האירופי יחליטו אילו צעדים לנקוט נגד ישראל

מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי תתכנס מחר (שלישי) בבריסל כדי לדון באפשרויות פעולה נגד ישראל. שרת החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס, צפויה להציע רשימה של 10 "אפשרויות תגובה" של האירופאים להפרת זכויות האדם שמבצעת ישראל בעזה, אך דיפלומטים מהאיחוד אמרו לערוץ החדשות 'יורוניוז' כי "אין תיאבון רב באירופה לפעול נגד ישראל".

שר החוץ גדעון סער יצא היום לבריסל שבבלגיה ויערוך את ביקורו השלישי באירופה בשבועיים האחרונים. במסגרת ביקורו ישתתף השר סער במפגש בין שרים מהאיחוד האירופי למקביליהם מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה, וכן ייפגש עם שרת החוץ של האיחוד קאלאס.

המרתון המדיני של שר החוץ סער נערך לקראת הדיון מחר, ועל רקע בחינתו מחדש של הסכם האסוציאציה בין האיחוד האירופי לישראל. אמנם שרי החוץ של האיחוד החליטו שלא להשהות את ההסכמים עם ישראל בפגישתם האחרונה שנערכה לפני כחודשיים, אולם החשש הוא משורה של מהלכים מצומצמים שאינם דורשים הסכמה מלאה של שרי החוץ האירופים ויכולים להתקבל ברוב רגיל של קולות.

בערוץ 'יורוניוז' דווח על 10 האפשרויות שהוצגו לשרת החוץ קאלאס נגד ישראל. האפשרויות כוללות השעיית נסיעות ללא ויזה, חסימת יבוא מיהודה שומרון והגולן, והפסקת הסכם התעופה בין האיחוד האירופי לישראל, מהלך שידרוש רוב מיוחס של לפחות 55% מהמדינות החברות ו-65% מכלל אוכלוסיית האיחוד האירופי.

העיצומים נגד ישראל מוצעים על רקע מה שמוגדר באיחוד האירופי כהפרה של ישראל את הסכמיה עם האיחוד, בנוגע לזכויות אדם של תושבי רצועת עזה והגדה המערבית. השרה קאלאס תכננה במקור להציע לשרי החוץ חמש אפשרויות, אך החליטה בסופו של דבר להכפיל את הרשימה ו"לכלול צעדים שמדינות החברות יכולות לבחור בהם באופן חד צדדי ללא צורך בהחלטת הנציבות", כך אמר דיפלומט אירופי לערוץ 'יורוניוז'.

הדיפלומטים ששוחחו עם יורוניוז באנונימיות טענו כי סביר להניח שמדינות החברות לא יבחרו לתמוך באף אחת מאפשרויות הפעולה מכמה סיבות: ראשית, חלק מהמדינות מתעקשות שהאיחוד האירופי צריך להמתין לראות את תוצאת ההסכם שגובש בין קאלאס לגדעון סער בשבוע שעבר, במסגרתו הוגברה העברת הסיוע לעזה.

האיחוד האירופי הודיע ביום שישי כי הגיע להסכם עם ישראל לאחר משא ומתן שנערך ביום חמישי, ובו נכלל שיפור "משמעותי" בגישה לסיוע הומניטרי לעזה, כולל הגדלת מספר משאיות מזון והסכם "להגנה על חייהם של עובדי הסיוע". במשרד החוץ הישראלי סרבו להתייחס לשאלות 'דבר' על פרטי ההסכם, שלא דווח כלל בישראל.

