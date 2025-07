צה"ל השתלט על ספינת המשט "חנדלה" בדרכה לרצועת עזה

כוחות חיל הים השתלטו הלילה (בין שבת לראשון) על הספינה "חנדלה", שניסתה להגיע לרצועת עזה במסגרת ניסיון נוסף "לשבור את המצור". 21 הפעילים הפרו-פלסטינים נמצאים בדרכם לחופי ישראל. ההשתלטות הועברה בשידור חי בערוץ היוטיוב של הפעילים, בהם נראו חברי המשט יושבים עם ידיים מורמות, כאשר לוחמי שייטת 13 חמושים עלו על הסיפון.

המשט הנוכחי יצא מנמל סירקוזה שבסיציליה ב־13 ביולי, כחודש לאחר ההשתלטות על הספינה "מדלן", שבה הפליגה גם פעילת האקלים השוודית גרטה טונברג. ארגון "משט החירות לעזה" הפעיל את הספינה הנוכחית, ועל סיפונה הפליגו כ־15 פעילים עם ציוד רפואי, מזון ותרופות.

במהלך המסע, טענו הפעילים לשורה של תקריות בטיחות – מהן הבולטות: חבל שנכרך סביב מדחף הספינה, וכן מיכל מים שסומן בטעות כחומצה גופרתית, וגרם לכוויות לשני אנשי צוות. לקראת ההשתלטות, הפעילה חוואידה עארף, אחת מהנוסעים על "חנדלה", דיווחה כי "שני כלי שיט, כנראה של צה"ל, נמצאים קרוב מאוד לחנדלה. נעשו ניסיונות ליצור קשר עם חיל הים של ישראל – אך לא התקבלה תשובה".

עוד מסרה כי הצוות שינה את מסלול ההפלגה, הפעיל אזעקות והחל לשוט סמוך לחופי מצרים. לדבריה, במידה והאיום יחריף – תיבחן פנייה למשמר החופים המצרי בבקשה לכניסת חירום.

סביב השעה 23:40 החלה ההשתלטות של לוחמי השייטת. זמן קצר לאחר מכן נמסר ממשרד החוץ: "חיל הים הישראלי עצר את כלי השיט מלהיכנס באופן בלתי חוקי לאזור הימי של חופי עזה. כלי השיט עושה את דרכו בבטחה לחופי ישראל. כל הנוסעים בטוחים. ניסיונות בלתי-מורשים לפרוץ את הסגר הם מסוכנים, בלתי-חוקיים וחותרים תחת מאמצים הומניטריים מתמשכים".

בהודעה המשותפת של משרד החוץ וצה"ל נאמר: "הספינה התקרבה לשטח הימי של מדינת ישראל, במטרה לעגון בחופי עזה בעוד כ־8 שעות וחצי". עוד נמסר כי הספינה עושה את דרכה לישראל – בדומה למשט הקודם, וכי צה"ל אוכף את הסגר הימי ומוכן למגוון תרחישים בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

