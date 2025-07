קנדה מצטרפת לצרפת: "נכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם בספטמבר"

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ממשלתו מתכוונת להכיר במדינה פלסטינית במהלך מושב העצרת הכללית ה־80 של האומות המאוחדות, שיתקיים בספטמבר 2025. בכך מצטרפת קנדה לגל ההכרות הבינלאומי, בהובלת צרפת, בריטניה ומלטה.

בהצהרה שמסר לכתבים, הבהיר קרני כי ההכרה הקנדית תתבסס על עמידת הרשות הפלסטינית בשורת רפורמות מבניות. בין הדרישות המרכזיות: קיום בחירות כלליות ב־2026 מהן יודר חמאס, וכן התחייבות לפירוק המדינה הפלסטינית העתידית מכוחות צבא. "כוונת קנדה מבוססת על מחויבות הרשות הפלסטינית לרפורמות הנחוצות ביותר", אמר קרני, והוסיף כי שוחח על כך עם ראש הרשות מחמוד עבאס, וכי קיבל ממנו הבטחות בנושא.

לצד ההתניות, קרני בחר למקד את הביקורת בישראל. "הסיכויים לפתרון שתי המדינות נשחקים לנגד עינינו", אמר. "נפעל כדי שהוא יהפוך לבר קיימא – וישנם צעדים נוספים שאפשר לנקוט". הוא האשים את ממשלת ישראל בכך ש"אפשרה לאסון בעזה להתפתח", ובכך אותת על כוונה קנדית לנקוט קו מדיני אקטיבי יותר בעתיד.

במשרד החוץ הגיבו בחריפות: "ישראל דוחה את הודעת ראש ממשלת קנדה. שינוי העמדה של ממשלת קנדה בעיתוי הנוכחי הוא פרס לחמאס ופוגע במאמצים להגיע להפסקת אש בעזה ולמתווה לשחרור החטופים".

Foreign Ministry Statement:

Israel rejects the statement by the Prime Minister of Canada.

The change in the position of the Canadian government at this time is a reward for Hamas and harms the efforts to achieve a ceasefire in Gaza and a framework for the release of the… pic.twitter.com/GnA67qAzuY

