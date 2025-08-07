סמוטריץ' מודה: "נשמור תקציב כדי לעזור בהקמת מרכזי החלוקה בעזה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודה כי הוא מתכנן להקצות כספים עבור הסיוע ההומניטרי בעזה, "כדי להפסיק עם האיוולת של משאיות שמגיעות לידי החמאס". לאחר שבכאן 11 דווח כי סמוטריץ' מתכנן להעביר 3 מיליארד שקלים לסיוע ההומניטרי ברצועה כחלק מהגדלת סעיפי הביטחון בתקציב 2025, אישר שר האוצר חלקית את המהלך אתמול (רביעי). בהצהרה בחשבון ה-X שלו עדכן כי לצד הגדלת תקציבים עבור המלחמה באיראן מתכנן השר להעביר תקציב עבור מרכזי סיוע ברצועה.

"העזתים לא מעניינים אותי" פתח סמוטריץ' להבהרה, "מעניין אותי ניצחון והשמדה מוחלטת של חמאס. אירופה, החמאס והשמאל בישראל רוצים שנפסיק אבל אנחנו ממשיכים עד הניצחון המוחלט. מה שינצח את חמאס הוא שננתק את חמאס מהסיוע, מהאוכלוסייה, ונחנוק אותו כלכלית".

לשם כך הודיע סמוטריץ' כי הוא מעוניין לשמור קופסה תקציבית, "אם נצטרך לעזור לחברה האמריקאית להקים את המחפ"זים (מרכזי חלוקה חפוזים, י"ל) כדי להפסיק עם האיוולת של משאיות שמגיעות לידי החמאס". סמוטריץ' הבהיר כי אם צעד זה היה נעשה, היה ניתן לסיים את המלחמה, שעלותה כבר הגיעה ל-300 מיליארד שקלים.

על חברת הסיוע האמריקאית GHF (הקרן ההומניטרית לעזה) עלו טענות שאין לה ידע מקצועי נחוץ בסיוע הומניטרי, מאחר שהוקמה לאחר תחילת המלחמה. אופן הסיוע וחוסר העקביות שלו הובילו לחשש רב ולכאוס במרכזי החלוקה, דבר שכבר עלה בחיי אדם. הפריסה שלהם אינה מספקת וישנן עדויות רבות להחרפת הרעב ברצועה.

בנוסף לניתוק חמאס מהסיוע, סמוטריץ' מעוניין באחיזה של צה"ל ברצועת עזה, ובתוך כך גם בשליטה במרחב האזרחי. מטרתו היא כיבוש מלא של הרצועה, והקמה של התנחלויות בשטחה. במקרה של כיבוש מלא רשמי, האחריות המשפטית על המצב ההומניטרי של האוכלוסייה האזרחית תעבור לישראל המחזיקה בקרקע, בניגוד למצב המלחמה הנוכחי, שבו ישנה אחריות בינלאומית.

ח"כ ולדימר בליאק (יש עתיד), מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, הגיב להודעת סמוטריץ': "השקר נחשף. שר האוצר סמוטריץ' מממן סיוע לעזה, שחלקים גדולים ממנו מגיעים למחבלי החמאס, על חשבון משלם המיסים הישראלי. העזתים אכן לא מעניינים את שר האוצר. בדומה לחטופים, משרתי המילואים, מעמד הביניים הישראלי, בעלי העסקים הקטנים, דירוג האשראי, יחס חוב/תוצר והצמיחה במשק. דבר לא מעניין את שר האוצר, למעט ממשל צבאי והקמת התנחלויות ברצועה. הדוקטרינה הקיצונית והמשיחית של בצלאל סמוטריץ' היא סכנה קיומית".