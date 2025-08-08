המשרד להגנת הסביבה: אין אפשרות חוקית להפעיל את יחידות הפחם המזהמות באורות רבין

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי אין אפשרות חוקית להמשך הפעלתן של היחידות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין (יחידות הפחם 1–4 9 גם לא במתכונת חירום. עמדת המשרד פורסמה אתמול (חמישי) בתגובה להודעת רשות החשמל על שימוע בנושא המשך הפעלתן של היחידות הישנות והמזהמות ביותר בתחנה.

על פי ההחלטה הקודמת, היחידות היו אמורות לעבור למצב שימור ופעילות במצבי חירום בלבד כבר ב-2022, ולהיסגר לחלוטין ב-2026. בפועל, עקב פערים ביכולת ייצור החשמל, הן פעלו כסדרן עד 2025, ולעיתים קרובות הופעלו במתכונת "חירומית". כעת, מבקש משרד האנרגיה להאריך את תקופת שימורן – מה שלדברי המשרד להגנת הסביבה עלול להוביל בפועל להמשך הפעלתן באופן תדיר.

בהודעתו מסביר המשרד להגנת הסביבה כי מאז 2022 החוק הישראלי הותאם לתקן האירופי, וב־2023 תוקן חוק אוויר נקי – ובמסגרתו אין אפשרות חוקית לאשר הפעלה סדירה של היחידות, אפילו במסגרת סעיפי חירום. הסיבה: מדובר בתחנות מזהמות ומיושנות באופן חריג, שמצבן אף החמיר עם השנים.

עם זאת, המשרד מוכן לשקול – לאור המחסור הצפוי במשק האנרגיה – את המשך שימור היחידות, אך ללא היתר הפעלה בחירום. המשמעות: במקום שרשות החשמל תוכל להפעיל מתכונת חירום בכל מחסור אנרגטי, היא תידרש לבקש אישור מיוחד מהמשרד, שיינתן רק במקרים חריגים כמו מלחמה או אסון.

כעת יידרש משרד האנרגיה להכריע אם לקבל את עמדת המשרד להגנת הסביבה ולפעול לשימור היחידות בלבד, או להמשיך בהפעלתן לסירוגין. גם במקרה של קבלת עמדת המשרד, יהיה צורך בתיקון חקיקה ראשית בחוק אוויר נקי – שכן לפי המצב החוקי הקיים, התחנות אמורות להיסגר עד 1 בינואר 2026.

כרוניקה של עיכובים

יחידות 1–4 תוכננו לעבור לשימור בהדרגה כבר ב-2022, עם הפעלת יחידות הגז החדשות – מחז"ם 70 (במקום יחידות 1–2) ומחז"ם 80 (במקום יחידות 3–4). בפועל, מחז"ם 70 הופעל רק השנה, ומחז"ם 80 עדיין בתהליכי אישור אחרונים.

בהמשך, שתי היחידות הפחמיות החדשות יותר באורות רבין (יחידות 5–6) היו אמורות לעבור הסבה לגז עד סוף 2025, ואז להשבית סופית את יחידות 1–4, ובכך לסיים את השימוש בפחם בתחנה, שהפכה למתקן המזהם ביותר במדינה.

לפי התוכנית, בין העברת יחידות 1–4 לשימור ב־2022 לבין השבתתן ב־2026, הן היו אמורות לפעול אחת לכמה חודשים לשמירת כשירות: הפעלה מזהמת אך חיונית לצורכי חירום. בפועל, בשל העיכובים, רק יחידות 1–2 הועברו לשימור, וגם זאת רק השנה. לדברי המשרד להגנת הסביבה, אף יחידות אלו הופעלו מספר רב של פעמים השנה בשל עומסי חום או ביקושי שיא, לפי דרישת מנהל המערכת.

מתח קבוע

הסיבוב הנוכחי סביב יחידות 1-4 קשור למתח מתמשך שהמדינה נמצאת בה מזה מספר שנים- מצד אחד רצון ויעדים לסיים את עידן השימוש בפחם, שהוא יקר ומזהם משמעותית מגז- ומצד שני צמיחה לא מהירה דיה של יכולות ייצור החשמל, בין היתר כתוצאה מעיכובים וביטולים של תוכניות להקמת תחנות כוח חדשות.

צמיחה איטית זו, לצד הצמיחה המהירה בביקושי החשמל, מייצרת קושי גובר והולך של המערכת לעמוד בביקושי החשמל בשעות השיא, מה שגורם לא פעם למנהל מערכת החשמל להשתמש ביחידות מבוססות נפט ('פיקריות'), שנחשבות ליחידות המזהמות ביותר, או להישען בכבדות על היחידות הפחמיות שלו, שהן אמנם מזהמות ויקרות אך עדיין עדיפות עליהן.