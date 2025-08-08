גרמניה מטילה אמברגו נשק על ישראל: "הפעולה בעזה מקשה על השגת הפסקת אש"

גרמניה מטילה אמברגו נשק דה-פקטו על ישראל, בעקבות החלטת הקבינט הביטחוני לאשר את תוכנית כיבוש העיר עזה. הקנצלר פרידריך מרץ הודיע היום (שישי) כי ארצו תפסיק עד להודעה חדשה כל ייצוא של ציוד צבאי "שיכול לשמש ברצועת עזה". מדובר במהלך חריג מצד אחת מספקיות הנשק הגדולות ביותר של ישראל, השנייה בהיקפה אחרי ארה"ב.

בהודעתו כתב מרץ: "לישראל הזכות להגן על עצמה מפני הטרור של חמאס. שחרור בני הערובה ומשא ומתן להפסקת אש הם בראש סדר העדיפויות שלנו. פירוק חמאס מנשקו הוא חיוני. אסור לחמאס למלא תפקיד בעתידה של עזה". עם זאת, הוא ציין כי "הפעולה הצבאית החריפה ברצועת עזה מקשה על ממשלת גרמניה לראות כיצד יושגו מטרות אלה", ולכן לא תאושר העברת נשק שיכול לשמש בלחימה ברצועה.

Israel hat das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Die Freilassung der Geiseln und Verhandlungen über einen Waffenstillstand haben für uns oberste Priorität. Die Entwaffnung der Hamas ist unerlässlich – die Hamas darf zukünftig in Gaza keine Rolle spielen. 1/5 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 8, 2025

הקנצלר הדגיש כי גרמניה מודאגת מאוד מהמצב ההומניטרי: "ממשלת גרמניה נותרה מודאגת מאוד מסבלה המתמשך של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. עם המתקפה המתוכננת, ממשלת ישראל נושאת באחריות גדולה עוד יותר לספק להם. עליה לאפשר גישה מקיפה למשלוחי סיוע, כולל לארגוני האו"ם ולמוסדות לא ממשלתיים אחרים. בעקבות הצעדים הנכונים שננקטו בימים האחרונים, על ישראל להמשיך ולשפר באופן מקיף ובר קיימא את המצב ההומניטרי בעזה".

לצד הודעתו, מרץ קרא לישראל "לא לנקוט צעדים נוספים לקראת סיפוח הגדה המערבית". בדבריו השאיר פתח לפרשנות – ההגדרה "שיכול לשמש ברצועת עזה" עשויה לאפשר לגרמניה להמשיך לייצא חלק מהציוד, או לחלופין לשמש ככלי לחסימת רוב הייצוא הביטחוני בפועל, מבלי להכריז על כך רשמית.

גרמניה מספקת לישראל מגוון רחב של אמצעי לחימה: מפגזי טנקים, חלקי חילוף לנגמ"שים, נשק קל וציוד ימי, ועד צוללות וספינות מלחמה. בשנת 2024 בלבד ייצאה גרמניה לישראל נשק בהיקף של יותר מ-160 מיליון יורו, ובמהלך המלחמה הנוכחית אושר ייצוא בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל.

החלטת הקבינט על כיבוש עזה ספגה גינויים נוספים בעולם. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר כי מדובר ב"החלטה שגויה שתוביל רק לעוד שפיכות דמים" וקרא לישראל לשקול מחדש. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הזהירה כי המהלך "רק יחמיר את הקטסטרופה ההומניטרית בעזה" וקראה להפסקת אש. גם טורקיה גינתה בחריפות, וכינתה את הצעד "שלב חדש ברצח העם".