התגלו ראיות לכוכב לכת שמקיף את השמש הכי קרובה מחוץ למערכת השמש

יש ראיות חזקות לקיומו של כוכב לכת ענקי המקיף שמש במערכת הכוכבים הקרובה ביותר למערכת השמש, כך הודיעו בנאס"א. הגילוי נעשה באמצעות טלסקופ החלל ג'יימס ווב.

מערכת אלפא קנטאורי, הממוקמת במרחק "רק" ארבע שנות אור מכדור הארץ, כוללת ננס אדום (סוג של כוכב, קטן לעומת שמשות) בשם פרוקסימה קנטאורי, וכן שתי שמשות: אלפא קנטאורי A ואלפא קנטאורי B. עוד לפני הגילוי הנוכחי היו ידועים 3 כוכבי לכת המקיפים את פרוקסימה קנטאורי. החידוש הוא בגילוי סימנים לכוכב לכת המקיף את אלפא קנטאורי A, כלומר מסביב לכוכב הדומה לשמש שסביבה סובב כדור הארץ.

אם התגלית הנוכחית תאומת, הסבירו בנאס"א, יהיה זה כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ שהתגלה כמצוי באזור הישיב של שמש. עם זאת, מכיוון שכוכב הלכת שכנראה התגלה באלפא קנטאורי הוא מסוג שנקרא ענק גזים, מדענים סבורים שהוא לא יכול לתמוך בחיים מהסוג המוכר בכדור הארץ.

גילוי ודאי של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש החל רק בעשורים האחרונים. לפי נאס"א אושר עד כה גילויים של כמעט 6,000 כוכבי לכת חוץ ארציים, בכ-4,600 מערכות שמש שונות. כוכב לכת שזכה לתשומת לב בשנה האחרונה הוא K2-18b, במרחק 124 שנות אור מכדור הארץ, שחוקרים גילו בו מה שעשוי להתפרש כסימני חיים.

"כל כוכב לכת שיימצא במערכת קרובה אלינו כל כך הוא ההזדמנות הטובה ביותר שלנו לאסוף נתונים על מערכות כוכבים אחרות מזו שלנו", אמר צ’רלס בייכמן מנאס"א, אחד החוקרים שעומדים מאחורי הגילוי. "עם זאת, אלו תצפיות שקשה לעשות, אפילו עם הטלסקופים הכי חזקים בעולם, כי אלו כוכבים כל כך בהירים וקרובים, שנעים בשמיים שלנו כל כך מהר". לדבריו, טלסקופ החלל ג'יימס ווב מותאם במיוחד לתצפיות על הגלקסיות הכי רחוקות ביקום, כך שהצוות נדרש לתכנן רצף תצפיות שהותאם במיוחד לחיפוש כוכב הלכת הקרוב יחסית, "מאמץ שהשתלם באופן נפלא".

למחקר המלא