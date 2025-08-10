דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
histadrut
חברה במלחמה

דיון נוסף בממשלה על חקירת המחדל, המשפחות: דרושה ועדה ממלכתית

הממשלה דנה ב"וועדה לחקירת אירועי 7 באוקטובר", בהתאם לדרישת בג"ץ. היועמ"שית: "הממשלה נמנעת מהחלטה ולכן בירור העובדות והפקת הלקחים מתבצעים הרחק מהעין הציבורית". בארגון המשפחות 'מועצת אקוקטובר' הביעו תמיכה בעמדתה

הרס בקיבוץ ניר עוז בעקבות מתקפת 7 באוקטובר (צילום: חיים גולדברג/פלאש 90)
הרס בקיבוץ ניר עוז בעקבות מתקפת 7 באוקטובר (צילום: חיים גולדברג/פלאש 90)
אורן דגן
אורן דגן
עורך
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 14:31
הממשלה דנה היום (ראשון) ב"וועדה לחקירת אירועי 7 באוקטובר", בהתאם להחלטת בג"ץ, המחייב אותה לדון בנושא.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שבשבוע שעבר הממשלה החליטה לפטרה ובג"ץ הוציא צו להקפאת הפיטורים, קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שהיא לדבריה "המנגנון החוקי המתאים לחקירת האירועים הנדונים". היא ציינה שזה הדיון השלישי של הממשלה בנושא, וכי "עד כה הממשלה נמנעה מקביעת סוג מנגנון החקירה ועיתויה".

לדברי היועמ"שית, "בעוד הממשלה נמנעת מקבלת החלטה, בפועל מתבררים נושאי הליבה בבדיקת מבקר המדינה. בירור העובדות והפקת הלקחים מתבצעים באמצעות כלי בירור מוגבלים ובאופן לא פומבי, הרחק מהעין הציבורית".

ב'מועצת אוקטובר', התארגנות של משפחות נפגעי 7 באוקטובר שהתאגדו בקריאה לוועדת חקירה ממלכתית, הביעו תמיכה בעמדת היועמ"שית. "רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל להגיע לחקר האמת, להביא צדק למשפחות השכולות והכי חשוב, למנוע את האסון הבא", מסרו בהתארגנות, שגם שותפה לקריאה לשביתה עממית במחאה על הרחבת המלחמה בעזה. "המשפחות ימשיכו במאבק נחוש למען מטרה זו עד שהנהגת המדינה תתעשת, ותשים סוף לטיוח והסתרת האמת".

