דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
החטופים והנעדרים

נתניהו: הדרך היחידה להשיב את החטופים היא הכרעת חמאס; משפחות חטופים: "ספין נוסף"

ראש הממשלה הציג חמש מטרות לסיום המלחמה, שהשבת החטופים היא שנייה בהן: "חמאס הוליך אותנו שולל, השתכנעתי שהדרך להחזיר את חטופינו היא הכרעתו" | מטה משפחות החטופים: "ספין נוסף, וזריית חול בעיני הציבור"

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים בלשכת ראש הממשלה (צילום: יונתן זינדל, Flash90)
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 20:55
    ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים בלשכת ראש הממשלה בירושלים והציג חמש מטרות לסיום המלחמה: "פירוק חמאס מנשקו, השבת החטופים, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה וממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס ורשות פלסטינית, כלומר אינו מחנך את ילדיו לטרור ואינו מחולל טרור".

    "חמאס הוליך אותנו שולל, והשתכנעתי שהדרך להחזיר את חטופינו היא הכרעתו", אמר ראש הממשלה, "חמאס לא מעוניין בעסקה. הוא דבק בסרבנותו גם לדעתה של ארצות הברית. הוא רוצה נסיגה מוחלטת, כולל מציר פילדלפי, שחרור מחבלי נוח'בה וערבויות שצה"ל לא יוכל לחזור ללחימה. אף ממשלה אחראית לא תקבל הצעה כזו".

    מטה משפחות החטופים השיב כי המטרות שהציג ראש הממשלה בתדרוכים לתקשורת, הן "ספין נוסף וזריית חול בעיני הציבור" וכי מדובר בתנאים "בלתי מציאותיים, שמשמעותם בפועל היא הקרבת החטופים והחטופה בשבי, והמשך סיכון חייהם של חיילי צה"ל ללא תכלית".

