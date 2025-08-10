נתניהו: הדרך היחידה להשיב את החטופים היא הכרעת חמאס; משפחות חטופים: "ספין נוסף"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים בלשכת ראש הממשלה בירושלים והציג חמש מטרות לסיום המלחמה: "פירוק חמאס מנשקו, השבת החטופים, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה וממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס ורשות פלסטינית, כלומר אינו מחנך את ילדיו לטרור ואינו מחולל טרור".

"חמאס הוליך אותנו שולל, והשתכנעתי שהדרך להחזיר את חטופינו היא הכרעתו", אמר ראש הממשלה, "חמאס לא מעוניין בעסקה. הוא דבק בסרבנותו גם לדעתה של ארצות הברית. הוא רוצה נסיגה מוחלטת, כולל מציר פילדלפי, שחרור מחבלי נוח'בה וערבויות שצה"ל לא יוכל לחזור ללחימה. אף ממשלה אחראית לא תקבל הצעה כזו".

מטה משפחות החטופים השיב כי המטרות שהציג ראש הממשלה בתדרוכים לתקשורת, הן "ספין נוסף וזריית חול בעיני הציבור" וכי מדובר בתנאים "בלתי מציאותיים, שמשמעותם בפועל היא הקרבת החטופים והחטופה בשבי, והמשך סיכון חייהם של חיילי צה"ל ללא תכלית".