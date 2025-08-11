הגרדיאן: יותר מ-1,500 אזרחים נטבחו במחנה פליטים בדארפור

יותר מ-1,500 אזרחים נטבחו במהלך מתקפה של הג'ינגאוויד על מחנה העקורים הגדול ביותר בסודן באפריל, במה שעשוי להיות פשע המלחמה השני בגודלו במלחמת האזרחים שנערכת במדינה האפריקנית כבר יותר משנתיים.

תחקיר הגרדיאן על המתקפה בת 72 השעות של מיליציית הג'ינג'אוויד, המוכרת בשם 'כוח ההתערבות המהיר' (RSF) על מחנה העקורים 'זמזם' בצפון דארפור, חשף עדויות על הוצאות המוניות להורג וחטיפות של נשים וילדים בקנה מידה גדול. לפחות 2,000 פליטים אשר תושבי המחנה נעדרים מאז המתקפה, כך לפי פעיל זכויות אדם סודאני ששוחח עם הגרדיאן.

"הגופות מוטלות בתוך בתים, בשדות ועל כבישים"

לפי הדיווחים על המתקפה על מחנה 'זמזם', בין 11-14 באפריל נטען שנהרגו כ-400 אזרחים שאינם ערבים. האו"ם מסר כי "מאות" נהרגו במתקפה, אך התחקיר החדש של הגרדיאן חושף כי מספר האזרחים שנרצחו בידי המיליציה הערבית גבוה פי 4 או 5 מהמספר שדווח.

ועדה ייעודית שהוקמה במטרה לאמוד את מספר ההרוגים בטבח במחנה, מנתה עד כה יותר מ-1,500 הרוגים בתקיפה התכנסה ערב לפני קיומה של ועידה בין-לאומית בהובלת ממשלת בריטניה בלונדון ששמה לה מטרה לכינון שלום בסודן. חבר בוועדה, מוחמד שריף, אמר כי מספר הנרצחים הסופי יהיה גבוה משמעותית. זאת מפני שגופות רבות עוד לא חולצו מהמחנה, על אף שחלפו כבר ארבעה חודשים מהרצח ההמוני. "הגופות מוטלות בתוך בתים, בשדות ועל כבישים", אמר שריף לגרדיאן.

"אחד מהפשעים הנוראיים בהיסטוריה"

"כל עדות של כל מי שנמלט כללה בני משפחה שנרצחו. זה משהו שמעולם לא ראיתי קודם לכן", אמר לגרדיאן עבדאללה אבוגארדה מאגודת הדיאספורה של דארפור בבריטניה. לדבריו כ-4,500 חברים בארגונו הכירו חבר או קרוב משפחה שנרצח במתקפה.

"הטבח במחנה 'זמזם', ביתם של עקורים במשך יותר מ-20 שנה, הוא אחד הפשעים הנוראיים ביותר בהיסטוריה העולמית. יחד עם זאת, לא פרצה מחאה עולמית בעקבותיו", הוסיף אבוגארדה. סגנית ראש מחלקת החירום של רופאים ללא גבולות (MSF), קלייר ניקולט, אמרה שהמתקפה כוונה ל"אחת האוכלוסיות הפגיעות ביותר על פני כדור הארץ". לדבריה אלו ששרדו התמודדו עם "ביזה נרחבת, אלימות מינית ותקיפות אחרות בדרכים ובשדות, כל זאת לצד תנאי המחיה המחרידים במחנה העקורים".

עוד עולה מתחקיר הגרדיאן כי מספר רב של נשים נחטפו והן נעדרות מאז יום הטבח. שריף אמר שהם יודעים על יותר מ-20 שנחטפו לניאלה, מעוז הג'ינג'אוויד היושבת 160 ק"מ ממחנה 'זמזם'. מאז המתקפה, המחנה מוחזק בידי לוחמי הג'ינג'אוויד, שביצעו מאז מספר מעשי טבח נוספים באזורים שונים בסודן, כולל טבח בו נרצחו מאות בחודש שעבר במדינת המחוז צפון-קורדופן. מומחה לזוועות בעל ניסיון של עשרות שנים בדארפור, שראיין עשרות ניצולים מ'זמזם', מאמין כי מספר הקורבנות יגיע לכ-2,000 נפשות.

חלק מהעדים אותם ראיינו הגרדיאן דיברו בעילום שם. הם סיפרו כי רמות האלימות היו "גבוהות להחריד", אפילו בהשוואה לטבח ההמוני שבו שפכו את דמם של כחצי מיליון בני שבטים אפריקניים בידי הג'ינג'אוויד הערבים בדארפור בתחילת שנות ה-2000. אותן מיליציות שביצעו את רצח העם בדארפור, שכוון נגד חמישה שבטים מקומיים שהגדולים ביניהם הם הפור והמסאליט, השתלבו בג'נינה, בירת מערב דארפור. יותר מ-10,000 בני אדם – בעיקר מסאליט וסודאנים לא-ערבים אחרים – נחשבים ככאלה שנהרגו על ידי ה-RSF ומיליציות בעלות ברית במשך חודשיים מאמצע אפריל 2023.

בחודש שעבר, בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) אמר שיש לו "עילה סבירה" להסיק כי פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות מתרחשים בדארפור. הממשל האמריקאי טוען כי ה-RSF מבצעים פשעים נגד האנושות ופשעי רצח עם בדארפור ובמחוזות אחרים בסודן. צבא סודן מואשם גם הוא בפשעי מלחמה רבים, כולל טבח באזרחים בהפצצות חסרות הבחנה.