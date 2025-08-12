יו"ר ההסתדרות: "לא נשאיר את משפחות החטופים לבד במערכה"

באיגרת מיוחדת ששלח יושב ראש ההסתדרות ארנון בר-דוד לכלל ראשי האיגודים המקצועיים, המרחבים והוועדים בהסתדרות קרא להם לפעול על מנת לאפשר לכל עובד ועובדת שרוצים בכך, להשתתף באירועי המאבק למען שחרור החטופים המתוכננים ביום ראשון הקרוב, מבלי שזכויותיהם ייפגעו. אתמול, נפגש בר דוד, לצד בכירים במגזר העסקי, עם נציגי מטה משפחות החטופים, כדי להסביר את החלטתו להימנע משביתה כללית ולהביע את תמיכתו.

"ביום ראשון הקרוב, 17 באוגוסט, יתקיימו ברחבי ישראל שורה של אירועים שמוקדשים להשבת אחינו ואחיותינו החטופים". כתב בר-דוד. "המשפחות ביקשו מכולנו לעמוד לצידן, לחזק את קולן ולהפוך את הזעקה שלהן לקול שיהדהד בכל מרחבי המדינה ובעולם". לדבריו, ההסתדרות והמגזר העסקי יעמידו לטובת מטה המשפחות משאבים וכל סיוע שיידרש על מנת לחזק את פעילותם. בנוסף, ציין כי מנכ"ל האגף להתאגדות בהסתדרות, עמיחי סטינגר, והסיירת המבצעית של ההסתדרות צפויים לפעול ביום ראשון על מנת לתמוך לוגיסטית בפעילות המשפחות.

בהודעתו ציין בר-דוד את הנימוקים מדוע ההסתדרות לא תצטרף לשביתה, אך לצד זאת הבטיח להעניק כל סיוע שיידרש: "מכלול השיקולים כלל דילמות קשות אך ליבי שלם עם ההחלטה שהתקבלה. מצד אחד ברורה לי האחריות האישית והמקצועית שמוטלת עלי כיו"ר הסתדרות; מצד שני, אין לי ספק שהבית הזה – ובו האיגודים המקצועיים, הוועדים, מרחבי ההסתדרות, העובדות והעובדים, הגמלאיות והגמלאים – לא ישאיר את המשפחות לבדן במערכה". ההסתדרות והמגזר העסקי יעמידו לדבריו לטובת מטה המשפחות משאבים וכל סיוע שיידרש, על מנת לחזק את פעילותו. "המשפחות ביקשו מכולנו לעמוד לצידן, לחזק את קולן ולהפוך את הזעקה שלהן לקול שיהדהד בכל מרחבי המדינה ובעולם. ההסתדרות אמנם לא משביתה את המשק, אבל אנחנו מתייצבים כתף אל כתף עם המשפחות, ותומכים בלב שלם בבקשתן".

את האגרת חתם בר-דוד בקריאה אישית לעובדים לצאת ולהיות עם המשפחות, ולפעול להחזרתם המיידית של החטופים: "באופן אישי, אני חש הזדהות עמוקה עם הכאב ועם המאבק של משפחות החטופים. נפגשתי עם המשפחות לא פעם, ועם חלקן אני בקשר שוטף. כמו כל ישראלי אחר גם אני לא נרדם בלילה מהידיעה שחמישים מהחטופים עדיין מוחזקים במנהרות בעזה. אני לא יודע מה הייתי עושה במקום המשפחות, ובאותה נשימה אני מבקש להזכיר לכולם שכל אחת ואחד מאיתנו היה עלול להיות היום בנעליים שלהן. איך אתם הייתם מגיבים לסרטון שבו רואים את הבן שלכם – רזה כמו שלד, כשהוא חופר לעצמו קבר בהוראת רוצחי החמאס? כמה בדידות וחוסר אונים הייתם מרגישים אחרי שנתיים שאתם דופקים על כל הדלתות, מצלצלים בכל הפעמונים, ושבעים מכל ההבטחות?

"בכוחנו, כל אחד ממקומו, לחזק את הקול המשותף שקורא להחזרתם המיידית של כלל החטופים" סיכם בר-דוד. "אני סומך עליכם שתפעלו ברוח זו, מתוך אחריות, אנושיות ואחדות. אני קורא לכולכם, להתעלות לגודל השעה, לשים את המחלוקות בצד, ופשוט לצאת ולהיות שם ב-17 באוגוסט כדי שהמשפחות ידעו שהן לא לבד – שהמאבק להחזרת החטופים הוא של כולנו".