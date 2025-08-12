ביסמוט בדיון ראשון על חוק הגיוס כיו"ר ועדת חוץ וביטחון: "מחפש את מה שמחבר אותנו"

ועדת החוץ והביטחון התכנסה היום (שלישי) לדיון ראשון בחוק הגיוס מאז הדחתו של ח"כ יולי אדלשטיין מראשות הוועדה וכניסתו של ח"כ בועז ביסמוט לתפקיד יושב הראש. בפתח הוועדה אמר: "הושיבו אותי כאן להעביר חוק גיוס. בואו נעבוד יחד כדי שנביא חוק גיוס כי החיילים הצבא והמדינה צריכים את החוק הזה".

ביסמוט אמר בפתח הדיון על חוק הגיוס: "מרגע כניסתי לתפקיד קיימתי עשרות פגישות עם מי שפנה. עשינו מאמץ לשמוע את כל הקולות בחברה הישראלית ולנהל את הדיונים כאן בשיתוף פעולה, ביחד. עד עכשיו בעיקר שמעתי בדיונים כאן ובכלל בשיח, מה לא, על מה לא מסכימים, הגיע הזמן שקצת נדבר על מה כן, כי יש גם הסכמות בחברה הישראלית. אני רוצה בוועדה הזו שנדבר על מה כן וכך נתקדם ונבנה את האקלים הנכון. כולנו בעד חוק גיוס כי הצבא צריך חיילים וגם כי יש חובות שהן זכויות, הזכות שבחובה כך צריך להתייחס לחוק".

בהתייחסות לציבור החרדי הוסיף יו"ר הוועדה: "על דבר אחד אנחנו מסכימים, שאנחנו רוצים חוק גיוס, גם כחבר וועדה אמרתי שהלוואי שהיו אומרים בקול רם מה שמשני הצדדים אומרים לי בשקט. אנחנו נחפש את מה שמחבר אותנו. זו דמוקרטיה וכל אחד יכול הגיד מה שהוא רוצה עד גבול מסוים שפוגע בצבא או באחיי החרדים".

עוד הוסיף: "אני יודע שאשמע את הטיעון שיש חוק גיוס ולא צריך חוק, נכון שהיה 7 באוקטובר ודברים השתנו, אבל אתם זוכרים מה היה בכנסת הקודמת ופה אנחנו ורצים להתקדם, לעשות חוק משמעותי ורציני. אני מוקף באנשים מקצועיים שיעזרו לי להגיע ליעד והוא חוק גיוס אמיתי ונכון.

"אני רוצה שהצבא יהיה חזק וינצח וחוק הגיוס תורם לזה. אנחנו נעשה את זה באופן היעיל ביותר, בשיתוף פעולה תוך ריכוז במטרה. זה הגורל, והושיבו אותי כאן להעביר חוק גיוס, אבל כל חברי הוועדה, החוק הזה יהיה חתום על שמם. אנחנו עם שרץ למרחקים ארוכים, אנחנו עם של תהליכים, אבל אין לנו את הלוקסוס לתהליך ארוך, בואו נעבוד יחד כדי שנביא חוק גיוס כי החיילים הצבא והמדינה צריכים את החוק הזה".