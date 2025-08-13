שיא גל החום ברחבי הארץ: שרב כבד, אובך וכמעט 50 מעלות באילת

מזג האוויר: שרב כבד ישרור היום (רביעי) ברחבי הארץ, וברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים צפויים בכל חלקי הארץ, וברבים מהם יימדדו טמפרטורות חריגות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום, וייתכן אובך. הלילה יהיה מעונן חלקית, עם אפשרות לגשם מקומי וסופות רעמים יחידות בדרום.

על רקע תחזית השירות המטאורולוגי להחמרה בעומס החום, משרד הבריאות פרסם קרא לציבור להקפיד ולהימנע ככל האפשר משהייה בחוץ ומחשיפה לחום ולשמש: "יש להקפיד לשתות מים בתדירות גבוהה, להימצא ככל האפשר במקומות ממוזגים ולהימנע ממאמץ גופני שאינו הכרחי".

מחר השרב יימשך בהרים ובפנים הארץ, והביל ישרור במישור החוף. עומסי חום קיצוניים צפויים בכל האזורים, והטמפרטורות הקיצוניות יימדדו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש רק ביום שישי, אך עומסי חום כבדים עד קיצוניים ימשיכו לשרור ברוב אזורי הארץ.