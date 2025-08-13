משק החשמל הצליח לעמוד ב-4 ימי שיא רצופים, המחיר: שימוש מוגבר בפחם

שיא צריכת החשמל של כל הזמנים בישראל נשבר היום (רביעי) זה היום הרביעי ברצף, בשל גל החום החריג. לפי נתוני 'נגה', החברה הממשלתית לניהול משק החשמל בישראל, הצריכה עמדה היום בשעה 15:15 על 17,287 מגה וואט, כשאתמול הייתה 16,970 מגה וואט, שלשום 15,970 מגה וואט, ובראשון 15,806 מגה וואט, כל אחד מהם מהווה שבירת השיא הקודם. לפי מנכ"ל 'נגה' שיקי פישר "גלי חום קיצוניים כמו זה כבר אינם אירוע חריג, אלא מציאות שתחזור גם בשנים הבאות", ולכן ב'נגה' נערכים "הן לגלי חום והן לגלי קור".

משק החשמל הראה עמידות בעומס החום החריג, ולא דווח על הפסקות חשמל או תקלות משמעותיות. “עובדי חברת החשמל לישראל פרוסים בכל רחבי הארץ תחת החמסין הלוהט", אמר מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, "כדי לתת מענה מיידי לשריפת נתיכים ולנפילות רשת הנגרמות מהעמסת יתר ולוודא אספקת חשמל רציפה״. לפי חברת החשמל, עמידת רשת הולכת החשמל בעומס קשורה להכנות מוקדמות שנעשו למצבי קיצון.

עם זאת, נדרש שימוש רחב בהרבה מהרגיל ביחידות פחמיות, שנחשבות יקרות ומזהמות יותר – כולל ביחידות שאמורות לא לפעול כלל והופעלו במתכונת חירומית. על פי נתוני נגה, כ-2,672 מגה וואט הופקו מפחם בשיא ההפקה, יותר מכפול מהממוצע השנתי ליום. הדבר גרם לזיהום אוויר: כ-7,103 mTCO2/h, (מיליון טון של פחמן דו-חמצני/שעה) נפלטו נכון לשעה 16:30, יותר מכפול מהממוצע השנתי ליום.

לצד זאת, ישראל הצליחה להימנע משימוש ביחידות "פיקריות", שנחשבות למזהמות אף יותר מפחם, ומשמשות במצבי חירום בשל התאמתן להפעלה מהירה. כמו כן, בזמן שיא הצריכה סך הייצור מאנרגיות מתחדשות עמד על כמעט רבע מהצריכה, 4,211 מגה וואט.

במסגרת הניסיון לעבור מפחם לגז, שהוא הרבה פחות יקר ומזהם, השימוש בפחם צומצם במשך השנים מ-80% ל-12-14% כיום. עם זאת, עיכובים בהקמת והפעלת תחנות ויחידות גז חדשות, לצד צמיחה בדרישה, משאירים את ישראל תלויה בפחם בעיתות של צריכה מוגברת, מה שגוזר זיהום אוויר הפוגע בבריאות הציבור.