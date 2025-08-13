כ"ץ נגד מינויי הרמטכ"ל: "מנסה לשנות נהלים – אולי בעצת יועצים אנטי ממשלתיים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף הבוקר (רביעי) בחריפות את הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר, על רקע מחלוקת סביב מינויי קצינים בכירים בצה"ל. הוא טען כי זמיר פועל לשינוי נהלים מקובלים ואולי אף עושה זאת "בעצת חבר יועצים אנטי ממשלתיים". כ"ץ הדגיש כי לא יאשר את המינויים עד לקיום דיון מסודר, כפי שנעשה בעבר. "הניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות – לא יצלח".

העימות בין השניים פרץ בעקבות סבב מינויים שמקודם על ידי הרמטכ"ל, הכולל שורה של תפקידים בכירים הקשורים ישירות לניהול המלחמה. בין היתר, מפקד אוגדת עזה תת־אלוף ברק חירם מיועד לכהן כראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, וראש מטה פיקוד הדרום תת־אלוף מנור ינאי מיועד לכהן כראש מטה זרוע היבשה. בנוסף, מפקד חטיבת גבעתי אל"מ לירון בטיטו יועלה לדרגת תת־אלוף וימונה למפקד אוגדת עזה, ומפקד חטיבת השריון 401 אל"מ בני אהרון יועלה לדרגת תת־אלוף וימונה למפקד אוגדה 146 בפיקוד הצפון.

כ"ץ טען כי בהתאם לנוהל הקיים, המינויים בדרגת אלוף משנה ומעלה מובאים לאישור שר הביטחון לאחר שהרמטכ"ל מציג בפניו מספר חלופות לכל תפקיד, בצירוף נימוקים. "אחרי אירועי 7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח. כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל ולהם בלבד – אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון".

לדבריו, ניסיון לשנות את הנוהל המקובל מהווה פגיעה מיותרת בקצינים. "בהתאם לחוק, אני הממונה על אישור המינויים מדרגת אל"מ ומעלה, והרמטכ"ל הוא בגדר הממליץ על האפשרויות השונות. לכן גובש נוהל של התייעצות מוקדמת בין שר הביטחון לרמטכ"ל, נוהל שאותו צריך לבצע באופן מסודר ובדיונים מוקדמים כפי שהיה מרגע כניסתי לתפקיד".

כ"ץ אף רמז כי ישקול עיכוב בקידום מפקדים בגזרת עזה שטרם השלימו את משימותיהם, במיוחד לפני "הכרעת החמאס בעזה". הוא הוסיף ביקורת על קודמיו בתפקידי הפיקוד, ואמר: "קצת צניעות לא תזיק. תקראו את התחקירים על מה שקרה בצה"ל בתקופות כהונתכם – על היוהרה, העיוורון וההתנשאות – ותשפילו מבט".

מדובר צה"ל נמסר מנגד כי "הרמטכ"ל הוא המחליט על המינויים – לאחריו המינוי מגיע לאישור השר אשר ביכולתו לאשר או לא לאשר את המינוי". בלשכת שר הביטחון השיבו כי מדובר במינויים משותפים לשר הביטחון ולרמטכ"ל, ולכן הנוהל דורש התייעצות מקדימה.

לדברי מקורביו, השר מתכוון לבחון את רשימת המינויים לעומק במהלך השבועיים הקרובים ורק לאחר מכן לגבש את עמדתו. "כפי שמקובל", נמסר מלשכתו, התהליך יתחיל מחדש כאשר יוצגו בפניו כל המועמדים הפוטנציאליים לכל תפקיד.