בכפוף להנחיית הדרג המדיני: "הרמטכ"ל אישר את הרעיון המרכזי לתוכנית ההתקפה בעזה"

בהתאם להחלטה שהתקבלה בקבינט, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) דיון שבמסגרתו אישר את הרעיון המרכזי לתוכנית הפעולה של צה"ל בעיר עזה, כך מסר דובר צה"ל. הדיון התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, נציגי שב"כ ומפקדים נוספים.

במסגרת הדיון, הוצגו פעולות שביצע צה"ל עד עתה, לרבות התקפה שהחלה אתמול במרחב זייתון שבדרום הרצועה. "הרמטכ"ל הדגיש את חשיבות העלאת כשירות הכוחות ומוכנות לגיוס מילואים, תוך ביצוע ריענון ומתן מרווח נשימה לקראת המשימות הבאות".

בתום דיון ממושך של כעשר שעות, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בלילה שבין חמישי לשישי את הצעת ראש הממשלה לכיבוש העיר עזה. בהחלטה, שאומצה ברוב קולות, נקבע כי צה"ל ייערך להשתלטות על העיר, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה.

זמיר התריע במהלך אותו דיון לילי כי אין מענה הומניטרי למיליון פלסטינים, וכי במבצע כזה "הכול יהיה מורכב". הוא אף הציע לשרים שיסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה משום שלדבריו אין דרך להבטיח שהחטופים לא ייפגעו במהלך המבצע.