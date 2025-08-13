דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי י"ט באב תשפ"ה 13.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
33.9°תל אביב
  • 38.7°ירושלים
  • 33.9°תל אביב
  • 33.4°חיפה
  • 32.9°אשדוד
  • 40.3°באר שבע
  • 48.9°אילת
  • 38.5°טבריה
  • 39.9°צפת
  • 37.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל

בכפוף להנחיית הדרג המדיני: "הרמטכ"ל אישר את הרעיון המרכזי לתוכנית ההתקפה בעזה"

בהתאם להחלטה שאושרה בקבינט המדיני-ביטחוני, הרמטכ"ל זמיר אישר את הרעיון המרכזי בתוכנית לכיבוש העיר עזה והדגיש את חשיבות העלאת כשירות הכוחות, ומוכנות לגיוס מילואים

אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 13.08.2025 | 11:43

בהתאם להחלטה שהתקבלה בקבינט, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) דיון שבמסגרתו אישר את הרעיון המרכזי לתוכנית הפעולה של צה"ל בעיר עזה, כך מסר דובר צה"ל. הדיון התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, נציגי שב"כ ומפקדים נוספים.

במסגרת הדיון, הוצגו פעולות שביצע צה"ל עד עתה, לרבות התקפה שהחלה אתמול במרחב זייתון שבדרום הרצועה. "הרמטכ"ל הדגיש את חשיבות העלאת כשירות הכוחות ומוכנות לגיוס מילואים, תוך ביצוע ריענון ומתן מרווח נשימה לקראת המשימות הבאות".

בתום דיון ממושך של כעשר שעות, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בלילה שבין חמישי לשישי את הצעת ראש הממשלה לכיבוש העיר עזה. בהחלטה, שאומצה ברוב קולות, נקבע כי צה"ל ייערך להשתלטות על העיר, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה.

זמיר התריע במהלך  אותו דיון לילי כי אין מענה הומניטרי למיליון פלסטינים, וכי במבצע כזה "הכול יהיה מורכב". הוא אף הציע לשרים שיסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה משום שלדבריו אין דרך להבטיח שהחטופים לא ייפגעו במהלך המבצע.

מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!