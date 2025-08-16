דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת כ"ב באב תשפ"ה 16.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.8°תל אביב
  • 30.6°ירושלים
  • 30.8°תל אביב
  • 29.3°חיפה
  • 30.3°אשדוד
  • 33.6°באר שבע
  • 40.8°אילת
  • 35.5°טבריה
  • 30.0°צפת
  • 32.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
חינוך ורווחה

נער בן 12 נפצע אנוש בתאונת דרכים בזמן שקיבץ נדבות בצומת כפר קרע

הנער הוא חלק מתופעת הילדים בצד הכביש שמובאים לישראל בשרשרת סחר אכזרית במיוחד ומקבצים נדבות בכבישי הצפון | בחודש מרץ האחרון נהרגו מרכב חולף שני נערים בזמן שקיבצו נדבות בצפון

ילד מקבץ נדבות בצומת טמרה דרום, 22 במרץ 2025 (צילום: יהל פרג')
ילד מקבץ נדבות בצומת טמרה דרום, 22 במרץ 2025 (צילום: יהל פרג')
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 16.08.2025 | 12:23
נושאים קשורים:

נער בן 12 נפצע אנוש בתאונת דרכים בזמן שקיבץ נדבות בצומת כפר קרע. בעקבות התאונה שהתרחשה ביום רביעי בערב, הנער, תושב הגדה המערבית, הובהל לבית החולים הלל יפה, וביום חמישי עבר במצב אנוש לבית החולים רמב"ם. בצמתים המרכזיים של כביש 65, כפר קרע ואום אל פחם, מקבצים במשך שנים עשרות ילדים מהרשות הפלסטינית נדבות, בזמן סיכון אדיר לחייהם.

רק בחודש מרץ האחרון נהרגו מרכב חולף שני נערים בזמן שקיבצו נדבות בצפון. מואטס ומוחמד ז"ל, קרובי משפחה מחברון, כמו כל הילדים בצד הכביש הובאו לשטחי ישראל בשרשרת סחר אכזרית במיוחד, הקוצרת רווחים בזמן שהילדים עצמם נתונים לסכנות בלתי נגמרות לשלומם. הרשויות בישראל, בהן המשטרה ויחידת התיאום הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים – נכשלות טוטאלית במיגור התופעה. בעבר תיעדנו את סוחרי הילדים כשהם יושבים בצל וסופרים את המטבעות, בזמן שהילדים מקבצים נדבות בצומת סואן בשיא.

במקביל לאוזלת ידן של הרשויות, גולשים רבים המגיבים על סיקור התאונה הזו והקודמות ברשתות החברתיות בערבית, זועמים על המשפחות: "מי ייתן ואלוהים יעניש את משפחותים. זו לא התאונה הראשונה. אנשים לא יודעים איך לחיות בכבוד – משפחות עבדו למען ילדיכם. אתם אלה שמספקים להם חיים ראויים. ילדכם לא צריך להתחנן בפניכם לקצבה", כתב גולש אחד. גולשת נוספת כתבה: "זה השלישי בשלושה חודשים. למשפחה אין אהדה או מצפון והם לא עצובים".

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!