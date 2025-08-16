נער בן 12 נפצע אנוש בתאונת דרכים בזמן שקיבץ נדבות בצומת כפר קרע. בעקבות התאונה שהתרחשה ביום רביעי בערב, הנער, תושב הגדה המערבית, הובהל לבית החולים הלל יפה, וביום חמישי עבר במצב אנוש לבית החולים רמב"ם. בצמתים המרכזיים של כביש 65, כפר קרע ואום אל פחם, מקבצים במשך שנים עשרות ילדים מהרשות הפלסטינית נדבות, בזמן סיכון אדיר לחייהם.

רק בחודש מרץ האחרון נהרגו מרכב חולף שני נערים בזמן שקיבצו נדבות בצפון. מואטס ומוחמד ז"ל, קרובי משפחה מחברון, כמו כל הילדים בצד הכביש הובאו לשטחי ישראל בשרשרת סחר אכזרית במיוחד, הקוצרת רווחים בזמן שהילדים עצמם נתונים לסכנות בלתי נגמרות לשלומם. הרשויות בישראל, בהן המשטרה ויחידת התיאום הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים – נכשלות טוטאלית במיגור התופעה. בעבר תיעדנו את סוחרי הילדים כשהם יושבים בצל וסופרים את המטבעות, בזמן שהילדים מקבצים נדבות בצומת סואן בשיא.

במקביל לאוזלת ידן של הרשויות, גולשים רבים המגיבים על סיקור התאונה הזו והקודמות ברשתות החברתיות בערבית, זועמים על המשפחות: "מי ייתן ואלוהים יעניש את משפחותים. זו לא התאונה הראשונה. אנשים לא יודעים איך לחיות בכבוד – משפחות עבדו למען ילדיכם. אתם אלה שמספקים להם חיים ראויים. ילדכם לא צריך להתחנן בפניכם לקצבה", כתב גולש אחד. גולשת נוספת כתבה: "זה השלישי בשלושה חודשים. למשפחה אין אהדה או מצפון והם לא עצובים".