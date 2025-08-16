לקראת שביתת המחאה העממית: משפחות חטופים יפגינו ברחבי הארץ

"קרובים לנקודת האל-חזור": משפחות חטופים וארגוני מחאה יקיימו הערב (שבת) עצרות, הפגנות ואירועים ברחבי הארץ, לקראת שביתת המחאה העממית מחר.

העצרת המרכזית בכיכר החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב תחל ב-20:00. "אנו קרובים לנקודת האל-חזור", הודיע מטה המשפחות להחזרת החטופים, "ליקירינו אין זמן – תצאו לרחובות! תזעקו את הזעקה שלנו! הצטרפו אלינו הערב, ומחר – ישראל עוצרת".

הנואמים בעצרת יהיו שורדת השבי נגה וייס, בתו של אילן וייס שנרצח ונחטף ב-7 באוקטובר ועדיין מוחזק בשבי חמאס; דנה סילברמן סיטון, אחותה של שירי ביבס ודודתם של כפיר ואריאל ביבס שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס; איציק הורן, אביהם של החטוף איתן הורן ושורד השבי יאיר הורן; פושפה ג׳ושי, אחותו של החטוף ביפין ג׳ושי; ומור גודארד, בתו של החטוף מני גודארד, שנרצח ונחטף ב-7 באוקטובר ועדיין מוחזק בשבי חמאס. גודארד היה אמור לציין אתמול את יום הולדתו ה-75.

משפחות שער בגין יקיימו ב-20:00 עצרת מול בסיס הקריה בתל אביב.

אירועי מחאה יתקיימו גם בירושלים, בחיפה, באשדוד, בראשון לציון, בבאר שבע, בפתח תקווה, בהוד השרון, בכפר סבא, במודיעין, בנתניה, בעפולה, בערד, באשקלון, בחדרה, בכרמיאל, בבית שמש, במכבים-רעות, בזכרון יעקב, בראש פינה, בדימונה, בנס ציונה, בחורפיש, בקריית גת, בטבעון, בכפר תבור, בנהלל, בנווה אילן, ביששכר, בכניסה לסחנה, באילון, בבית השיטה, במושב אורות, במושב חבר, בצור הדסה, בצומת בילו, בצומת כרכור, בצומת נחשון, בצומת צמח, בגשר אליקים ובגשר חמד.