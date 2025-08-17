יום העצירה שיזמו משפחות חטופים ומשפחות שכולות נפתח הבוקר (ראשון) בכיכר החטופים בתל אביב, שעות אחרי העצרת ההמונית במוצאי שבת אליה הגיעו עשרות אלפי ישראלים. תושבי המועצה האזורית מטה אשר, שישנו באוהלים בכיכר, פתחו את אירועי היום שיכללו מחאות, הפגנות ונאומים ברחבי הארץ, לצד מאות רבות של עסקים שהצטרפו לשביתה.

עשרות חברות פרטיות, אוניברסיטאות וגופים מרכזיים במשק נענו בימים האחרונים לקריאת משפחות החטופים וישבתו היום כחלק ממחאה ארצית נרחבת. המארגנים מדגישים כי המטרה היא להבהיר לממשלת ישראל שהציבור עומד מאחורי הדרישה לעסקה לשחרור החטופים ולהצלת חייהם של הלוחמים בחזית.

דני מירן, אביו של החטוף עמרי מירן, אומר ל'דבר': "יום קשה לכל עם ישראל, גם לנו המשפחות שהכרזנו על השבתת המשק ליום אחד זה לא יום קל. אנחנו רוצים שבכל בית במדינה יחושו את התחושות שלנו, יבינו ברצינות שיחזיר לנו את הילדים. ורק החזרת כל החטופים, תביא שקט ושלווה לעם הזה ולמשפחות".

כרמית פלג, מנהלת מח תרבות ואמנות מטה אשר הוסיפה: "הגיעו אתמול 500 תושבים מהמועצה ונשארו כמה עשרות תושבים ללילה. היה לנו מעגל שיח עם משפחת בוסקילה שבנם ירדן נרצח בנובה, על משבר ושבר".

ב-6:29 בבוקר, השעה בה החל טבח 7 באוקטובר, הוקם מיצג בכיכר החטופים, וב-7:00 תתקיים מסיבת עיתונאים של משפחות החטופים והנרצחים. במקביל, יתקיימו הפגנות במאות צמתים, חלוקת סרטים צהובים לנהגים, והפגנות מול בתי שרים וח"כים מהקואליציה. את רשימת ההפגנות המלאה ניתן למצוא באתר ריסטארט ישראל.

בשעה 11:00 תגיע לכיכר החטופים צעדת הרופאים המכונה גם "החלוקים הלבנים". ב-16:00 צפויה יוזמת "ישראל צופרת", במסגרתה יישמעו צפירות כלי רכב ברחבי הארץ במשך דקה להזדהות עם החטופים. משם תצאנה עשרות שיירות מכל רחבי הארץ לעבר תחנת רכבת סבידור, בדרכן לעצרת המרכזית שתיערך בשעה 20:00 בכיכר, שבה ישתתפו בני משפחות החטופים, שורדי שבי ובני משפחות שכולות.

בעוטף עזה ינועו שיירות של טרקטורים וכלים חקלאיים לאורך כביש 232 בו נרצחו רבים ב-7 באוקטובר; המועצות האזוריות שער הנגב ואשכול יהיו בשביתה מלאה; קיבוצים ומושבים שנפגעו בטבח מארגנים הסעות לעצרת המרכזית בערב. קבוצות פעילים בשדרות ובאופקים מארגנים פעילויות בערים ובצמתים.

ארגונים שהצטרפו למאבק ולעצירה: אוניברסיטת בן גוריון, ⁠אוניברסיטת תל אביב, ⁠אוניברסיטת חיפה , ⁠מטה ההיי-טק, ⁠לשכת עורכי הדין, ארגון הרופאות והרופאים המתמחים "מרשם", פורום העסקים, התנועה הקיבוצית, רקוטקס וילונות והצללה, משרד עורכי הדין מיתר, משרד עורכי הדין נשיץ-ברנדס-אמיר, מסעדת האחים.

למפת מוקדי המחאה המלאה