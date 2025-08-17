משפחות החטופים בפתיחת 'יום העצירה': "עם ישראל לא שוכח אתכם לרגע"

היום (ראשון) בשעה 07:00, נערכה מסיבת עיתונאים על ידי משפחות חטופים ומשפחות 'מועצת אוקטובר', לפתיחת אירועי המחאה של 'יום העצירה' בהם צפויים להשתתף מאות אלפי אנשים ביותר מ-400 אירועים. ויקי כהן, לישי מירן לביא וענת אנגרסט בהצהרה משותפת: "אנחנו מקוות שהחטופים, שנמקים במנהרות כבר 681 לילות וימים, ישמעו בבוקר הזה שעם ישראל לש שוכח אותם לרגע. תחזיקו מעמד!"

במסיבת העיתונאים נשאו דברים בני משפחות חטופים ובני משפחות נרצחים מ'מועצת אוקטובר', אשר קראו יחדיו להשבת כלל החטופים. רעות רכט אדרי, אמו של עידו אדרי ז"ל שנרצח במסיבת הנובה, קראה לאזרחי ישראל להשתתף באירועי המחאה: "עידו שלי פעל להצלת חיים בשבעה באוקטובר, ואני פה הבוקר, כדי לבקש מכל אזרח ואזרחית בישראל, לפעול היום למען הצלת חיים. לעצור הכל, לצאת מהבית, ולהילחם למען החזרת כל החטופים, למען הצלת החיילים, למען מדינת ישראל שלנו".

לישי מירן לביא, אשתו של עמרי מירן החטוף בעזה: "אנחנו מבטיחות לעמרי, נמרוד ומתן, לכל החטופים ומשפחותיהם, למשפחות השכולות שהתייצבו לצידנו, להורי החיילים, לכל הציבור שתומך בנו: היום הזה הוא רק ההתחלה. אנחנו שואבות כוחות מהתמיכה של הציבור, ומתכוונת מכאן להסלים ולהגביר את המאבק, עד שכל החטופים יהיו בבית. אין לנו ברירה".

ענת אנגרסט, אמו של מתן אנגרסט החטוף בעזה: "היום, מדינה שלמה, לחצה על בלם החירום. היום עוצרים הכל כדי להציל את חיי 50 החטופים והחיילים. היום עוצרים הכל כדי לזכור את הערך העליון של קדושת החיים. ⁠היום עוצרים הכל כדי שנוכל לחיות פה יחד עוד מאות שנים. מדינת ישראל עוצרת היום, כדי שכל חייל יידע שמדינה שלמה עומדת מאחוריו בשעת צרה".

ויקי כהן, אמו של נמרוד כהן החטוף בעזה: "אזרחיות ואזרחי ישראל היקרים. אנחנו מאוחדים בדרישה פשוטה שמופנית כלפי ממשלת ישראל: להניח על השולחן כבר היום, מתווה ישראלי של עסקה כוללת לסיום המלחמה תמורת השבת החטוף האחרון. בלי סיסמאות, בלי טירפודים, בלי דרישות שאנחנו יודעים שלא יתקבלו בצד השני. הגיע הזמן לסיים את הסיוט הנורא שמדינה שלמה נמצאת בו כבר 22 חודשים".

נעם פרי, שאביה חיים פרי ז"ל חיים נרצח בשבי חמאס: "את אבא שלי ניתן היה להחזיר הביתה בעסקה, אבל 'הנסיבות הפוליטיות' לא אפשרו, והממשלה העדיפה להמשיך במלחמה. גם היום, ראש הממשלה יכול להניח הסכם כולל להחזרת החטופים ולסיום המלחמה, ויש לו גם גיבוי מהעם לכך, אבל הוא בוחר להעמיק אותה, בהחלטה שהיא גזר דין מוות לחטופים שגוססים במנהרות. ואני לא מוכנה שלעוד משפחות יהיה סוף כמו שלי"

נעמי אביר, אמו של לוטן אביר ז"ל: "אני שייכת למועדון שאף-אחד לא רוצה להשתייך אליו, מועדון ההורים השכולים. אנחנו איבדנו את היקר מכל, ואני לא רוצה לצרף עוד משפחות למועדון הזה. אני מסתכלת על משפחות החטופים שנמצאות כאן היום, ואני לא מוכנה שהם יחוו את הכאב הנורא שאנחנו חווים. לא מוכנה שהתקווה שלהם לסוף טוב, תתפוגג".

שמעון בוסקילה, אביו של ירדן בוסקילה ז"ל שנרצח במסיבת הנובה: "ביום ההלוויה נשבעתי מעל קברו: מותו של ירדן ושאר הפרחים לא יהיה לשווא. בכל יום אחר הייתי יושב כאן ומספר לכם על הקרב שלנו, משפחות 'מועצת אוקטובר', להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אבל זה לא בוקר רגיל. הבוקר מדינת ישראל עצרה כי שילמתי את המחיר היקר ביותר בעולם ואני לא מוכן שעוד משפחות ישלמו אותו".