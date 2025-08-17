נתניהו: "מי שקורא לסיום המלחמה ללא הכרעת חמאס מבטיח שזוועות 7.10 יחזרו"

בפתח ישיבת הממשלה היום (ראשון), התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו למחאת 'יום העצירה' ואמר: "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ".

במטה משפחות החטופים הגיבו לדברי ראש הממשלה: "נתניהו, כבר 22 חודשים החטופים נמקים בעזה – במשמרת שלך. במקום להונות את הציבור, לפזר ספינים ולהכפיש את משפחות החטופים, תחזיר את יקירינו בהסכם ותסיים את המלחמה. זו ההכרעה היחידה שעם ישראל דורש, וזו ההכרעה היחידה האפשרית.

"עם ישראל יצא היום במאות אלפים לרחובות. אלפי עסקים גדולים וקטנים סגרו את שעריהם ואפשרו לעובדים להצטרף לקריאה אחת ברורה – סולידריות, ערבות הדדית והחזרת יקירינו. עדיין לא מאוחר להחזיר את החיים לשיקום ואת החללים לקבורה. העם הצביע היום ברגליים ואמר בקול ברור וצלול: תחזירו את החטופים והחיילים הביתה, וסיימו את המלחמה. הגיע הזמן שהממשלה תממש את רצון העם. העם עם החטופים".

'מועצת אוקטובר', יוזמת 'יום העצירה', בתגובה לראש הממשלה נתניהו: "הדרך למנוע אסון נוסף כמו ה-7.10 היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את הכשלים והמחדלים, ותאפשר תיקון והסקת מסקנות. מי שמסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית ומסרב להניח עסקה שתחזיר את כלל החטופים, פוגע בביטחון המדינה. הגיע הזמן שראש הממשלה יקשיב לזעקת העם וזעקת המשפחות. הגיע הזמן להחזיר את כל החטופים ולהקים ועדת חקירה ממלכתית, כדי למנוע את האסון הבא".

מתקפה מהקואליציה: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך"

מסרים נגד המחאה החלו להיות מושמעים על ידי חברי הקואליציה החל מהבוקר, כאשר יושב ראש וועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי (ליכוד) יצא נגד המוחים ברשת X: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך. יהודים, ישראלים ששורפים את המדינה בנסיון למנוע את השמדת חמאס. היו בעם שלנו כבר כאלו במהלך ההסטוריה. התגברנו עליהם. כך יהיה גם הפעם".

פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך.

יהודים, ישראלים ששורפים את המדינה בנסיון למנוע את השמדת חמאס.

היו בעם שלנו כבר כאלו במהלך ההסטוריה. התגברנו עליהם. כך יהיה גם הפעם. pic.twitter.com/tZexic9WyM — חנוך מילביצקי – Hanoch Milwidsky (@hanochmilwidsky) August 17, 2025

שר האוצר וחבר הקבינט הביטחוני, בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית), היה גם הוא מהראשונים בקואליציה להגיב ל'יום העצירה', כשכתב: "עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס, קובר את החטופים במנהרות ומנסה להביא את מדינת ישראל להיכנע לאויביה ולסכן את ביטחונה ועתידה. איך שזה נראה כרגע, למרות קמפיין של מיליונים ובילד-אפ מטורף של תקשורת חסרת אחריות ושורת גורמים פוליטיים אינטרסנטיים, הקמפיין ברוך השם לא מתרומם ומקיף מעט מאוד אנשים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר (עוצמה יהודית), תקף את המחאה וטען כי "נכשלה" וכי היא מהווה המשך "לשביתות ולעידוד הסרבנות לפני ה-7 באוקטובר". עוד אמר בן גביר כי "אותם אנשים שהחלישו אז את ישראל, ומנסים לעשות זאת שוב היום. השביתה הזו מחזקת את החמאס ומרחיקה את החזרת החטופים. כמובן הם יאשימו אח״כ את ממשלת ישראל. ככה נראה סיבוב פוליטי ציני על גב החטופים".

תגובות האופוזיציה: "אין לכם בושה? שנים חיזקתם את חמאס"

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הגיב לדבריהם של חברי הקבינט: "דף המסרים החדש והמתועב של שרי הממשלה מאשים את השובתים והמפגינים למען החטופים שהם 'מסייעים לחמאס'. אין לכם בושה? אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם. העברתם להם עשרות מיליוני דולרים במזוודות, חיזקתם אותם במשך שנים, החטופים נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם. הדבר היחיד שיחליש את החמאס באמת הוא להעיף את ממשלת הזדון הכושלת הזו".

דף המסרים החדש והמתועב של שרי הממשלה מאשים את השובתים והמפגינים למען החטופים שהם ״מסייעים לחמאס״. אין לכם בושה? אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם. העברתם להם עשרות מיליוני דולרים במזוודות, חיזקתם אותם במשך שנים, החטופים נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם. הדבר היחיד שיחליש את החמאס… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2025

גם יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ יצא להגנת המפגינים: "לתקוף את משפחות החטופים – כשאתה נושא באחריות לכך שהילדים שלהן כמעט שנתיים בשבי החמאס – מחליש ומפלג אותנו. לתמוך בהן – זה מה שמחזק אותנו ואותן".

מטה המשפחות להחזרת החטופים הגיב לחברי הקואליציה, והזמינם לכיכר החטופים, שם יוכלו להקשים לקולות מהעם: "מטה משפחות החטופים קורא לשרי הליכוד ולחברי הכנסת להפסיק לגדף, להשמיץ ולפגוע במשפחות החטופים, בחטופים עצמם וברוב המוחלט של עם ישראל".

״במקום להשתלח בחטופים ומשפחותיהם, תעשו את הדבר הנכון, את מה שהעם רוצה: הניחו לפוליטיקה, הצטרפו אל המשפחות בכיכר החטופים״ מטה משפחות החטופים קורא לשרי הליכוד ולחברי הכנסת להפסיק לגדף, להשמיץ ולפגוע במשפחות החטופים, בחטופים עצמם וברוב המוחלט של עם ישראל. המטה קורא לשרי הליכוד… — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 17, 2025