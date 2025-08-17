אימו של החטוף נמרוד כהן לנציגי תנועות חברתיות: "חוץ מהאוכל שחסר לחטופים, הם זקוקים לתקווה"

"נמרוד מאוד אוהב משחקי קופסה ומשחקים אסטרטגיים, ולפתור קובייה הונגרית", אמרה היום (ראשון) ויקי כהן, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן, כשהתבקשה לספר עליו במפגש עם נציגי תנועות חברתיות. "בטנק השרוף שלו נמצאה קובייה שהיה לוקח לכל מקום. היא חזרה אלינו הביתה, שלמה אבל מושחרת, כי הטנק עלה באש, ואני מאוד התרגשתי".

נמרוד כהן, שמשפחתו ציינה בהיעדרו את יום הולדתו ה-21 בחודש שעבר, נחטף ב-7 באוקטובר. הוא השורד היחיד מהטנק שמחבלים הציתו ליד מוצב 'הבית הלבן' בעוטף, ולדברי אימו הוא "ראה את כל חבריו נרצחים לנגד עיניו". כהן שוחחה בזום עם נציגי התנועות והארגונים 'תוצרת הארץ', 'המחנות העולים', 'המועצה הציונית בישראל', 'ארץ עיר – יזמות קהילתית', 'דרור ישראל', 'מצפינים' ו'עתיד לעוטף', מפגש שנערך כחלק מיום "ישראל עוצרת" להשבת החטופים.

"נמרוד הוא ילד רגיש, מופנם, עם עולם פנימי מאוד עשיר. ילד משכין שלום, אף פעם לא נכנס לעימותים, ומכיר תודה על כל דבר שנותנים לו. מאוד אוהב טבע ולטייל, שזה עניין משפחתי אצלנו.

"הוא נלקח בחיים, ולפי המידע העדכני הוא בחיים. אות החיים האחרון היה בסרטון שהתפרסם בסוף פברואר, שבו רואים את האחים הורן נפרדים, וזיהינו את נמרוד לפי הקעקוע אף שפניו היו מטושטשות. זו הפעם הראשונה שקיבלנו אות חיים ויזואלי, ולראות אותו עומד על הרגליים ומתנועע ריגש אותנו. אבל אנחנו יודעים שכבר תקופה כל כך ארוכה הוא מנותק מהעולם, נמצא במנהרות, לא כל כך חשוף לטלוויזיה אלא יותר למידע שהשובים נותנים. אני יודעת שבתקופה הראשונה של השבי הוא היה עם עידן אלכסנדר, שסיפר שנמרוד היה במצב מאוד ירוד".

כהן מאמינה שהדי המאבק המשפחתי מגיעים גם לנמרוד בשבי: "אני בטוחה שמה שמחזיק אותו זו הידיעה שאנחנו המשפחה נלחמים עליו ועושים הכול כדי להחזיר אותו הביתה. אם זה במשלחות בחו"ל, במדיה המקומית והזרה, בוועדות בכנסת, בצעדות ובמחאות. אנחנו קוראים לממשלת ישראל לסיים את המלחמה ולהציע עסקה שתחזיר את כל החטופים, לא בפעימות. ראינו את הסרטונים המזעזעים של רום ברסלבסקי ואביתר דוד, ובי זה עורר חרדה גדולה, כי אולי כל החטופים החיים הם במצב הזה ומורעבים. אני לא יודעת איך יחזיקו מעמד במנהרות במצב הזה, בחמסין שאנחנו חווים".

היא סיפרה על נתק בין משפחות החטופים לבין ההנהגה הפוליטית. "אף אחד מהבכירים בקואליציה או בממשלה לא יוצר איתנו קשר כדי לשמוע אותנו. תמיד אנחנו אלה שיוזמים, שמגיעים לוועדות ודורשים מידע, גם מגל הירש, ראש מנהלת החטופים. במנהלת שולחים אחת לכמה זמן הודעה גנרית שלא אומרת כלום ושום דבר. אני גרה ברחובות, בעיר שלי גרה השרה עידית סילמן, שמעולם לא יצרה קשר ומעולם לא הרימה טלפון.

"למזלנו יש לנו את העם הנפלא הזה שעומד ותומך בנו. יש קונצנזוס גדול סביב נושא החטופים, עם כל השסע בחברה זה גם חיבר אנשים אחד לשני. אני הייתי רוב שעות הבוקר בכיכר החטופים, והמון אנשים הגיעו לשם".

כהן התייחסה לטענות הפוליטיות שמועלות נגד יום המחאה: "אנחנו משפחה מאוד פרטית, הפרטיות זה מחיר שאנחנו משלמים במאבק הזה, ואנחנו רוצים לחזור לשקט ולחיים שהיו לנו. אבל אני לא אוותר, ולא אכפת לי אם יגידו שזה פוליטי או לא, או מחזק את חמאס או לא, ואמשיך לנצל את כל המשאבים שעומדים לרשותי כדי להחזיר את נמרוד, הבן האהוב והיקר שלי. אנחנו יודעים שהיו הזדמנויות, לא אחת, להשלים עסקה, והיו גורמים בפוליטיקה שטרפדו את זה, והם בעצמם מודים בזה".

היא סיפרה ש-4 באוגוסט היה אמור להיות יום שחרורו של נמרוד מהצבא: "הוא היה אמור לתכנן את הטיול הגדול עם חברים, אבל הוא נמצא רחוק מאיתנו, במקום אפל ומסוכן. אני מקווה שאם הוא לא צופה בנו, לפחות מספרים לו שהמון אנשים יצאו לרחובות. חוץ מהאוכל שחסר לחטופים, הם זקוקים לתקווה, לידיעה שנאבקים עליהם ושיחזירו אותם".